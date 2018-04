Dado Dolabella pede ajuda dos fãs para pagar dívida de pensão

São Paulo – Duas semanas após deixar a prisão por conta de uma dívida de R$ 196 mil em pensões alimentícias, o ator Dado Dolabella pediu ajuda aos fãs para angariar fundos e pagar o débito devido ao filho que teve com a estudante Fabiana Vasconcelos Neves. Ele decidiu fazer uma “live” em suas redes sociais no domingo, 15, e cobrar dos fãs as ligações para o seu telefone.

Ao custo de R$ 3,99 mais impostos por minuto de ligação, o ator falou no seu Stories do Instagram que queria conversar e responder dúvidas dos fãs interessados em conversar com ele.

“Galera, decidi de forma inédita abrir o meu coração para vocês, então farei uma “live” simultânea em todas as minhas redes sociais, onde vocês terão a oportunidade de me ligar e perguntarem o que vocês quiserem, enfim, estarei de coração aberto para receber vocês amanhã às 16h pra gente poder bater um papo franco”, disse o ator.

A tentativa não deu muito certo. A transmissão nas redes sociais começou com mais de uma hora de atraso e todos que tentaram ligar para o número divulgado por Dado davam de cara com o som de telefone ocupado.

Em nota enviada à reportagem, a assessoria de imprensa do ator informou que houve uma “falha no sistema, por causa do grande número de ligações recebidas”. “A produção técnica responsável pela transmissão irá reparar o sistema, e uma nova live será marcada” informaram.