“Dá para se manter ativo mesmo dentro de casa”

Que o momento é extremamente desafiador para a economia, até o coronavírus sabe. Com a quarentena recomendada para reduzir a propagação da covid-19, o segmento de equipamentos esportivos tem sofrido bastante. A perspectiva a médio prazo, no entanto, pode ser animadora, levando-se em conta que uma tendência para o futuro deve ser a de uma preocupação maior com a saúde.

É nesse contexto que a ASICS está trocando o comando da sua operação no Brasil, noticiada aqui pela Exame em primeira mão. No lugar de Pedro Zannoni, que ficou no posto por dois anos, entra Alexandre Fiorati, que está há cinco anos na ASICS Brasil e ocupava antes o cargo de Vice-Presidente Financeiro.

Fiorati assume em um bom momento da marca, pelo menos até o início da pandemia. Líder de mercado no país, a ASICS teve em 2019 seu melhor ano na América latina em desempenho de vendas. O bom momento da empresa também se reflete na inauguração prevista para os próximos meses de uma loja no Chile, a primeira na região fora do Brasil. Fiorati falou à Exame.

Alexandre Fiorati: para o novo CEO da Asics, lives de exercícios ajudam neste momento Alexandre Fiorati: para o novo CEO da Asics, lives de exercícios ajudam neste momento

Como a ASICS está enfrentando o atual momento de quarentena e isolamento social, em que as pessoas estão com limitações para praticar exercícios como corrida?

A ASICS tem trabalhado fortemente, em conjunto com todos seus parceiros (fornecedores, clientes e colaboradores), para a correta manutenção dos negócios, prezando pela saúde de todos e continuidade plena de nossas atividades. Sabemos que estamos em um período bastante delicado para a saúde global. Nossa marca foi fundada no Japão por Kihachiro Onitsuka em 1949, em um período pós-guerra mundial, para trazer esperança, alegria e saúde aos jovens da época com base na prática esportiva e atividade física. Sendo assim, é importante transmitirmos aos consumidores nossos valores e nosso apoio para ajudar as pessoas melhorarem cada vez mais sua qualidade de vida. A quarentena está limitando a prática de exercícios físicos em áreas abertas por motivos importantes neste momento. Entretanto, há diferentes maneiras de se manter ativo, mesmo dentro de casa. Prezamos pela busca da “mente sã em corpo são” (ASICS é um acrônimo da frase em latim) e entendemos também que em momentos de isolamento social é fundamental manter o corpo em movimento. Em nossas redes sociais preparamos algumas lives com professores, educadores físicos e atletas com diferentes tipos de treinos e movimentações corporais em ambientes reduzidos com o intuito de ajudar as pessoas a se manterem ativas e engajar àquelas que procuram algo novo, seja para melhorar sua saúde física e/ou mental. Além disso, temos postado conteúdos educativos e dicas que ajudem as pessoas a se manterem sempre saudáveis e motivadas durante este período estressante e delicado. Esperamos, dessa maneira, estar mais próximos das pessoas, fortalecendo nosso compromisso e gerando engajamento na busca por uma vida mais leve e saudável.

Qual deve ser o consumidor que sairá dessa crise?

Não tenho dúvidas de que as prioridades serão analisadas e redesenhadas de forma geral. O consumidor está sendo forçado a pensar sobre o que de fato é essencial, e onde faz sentido gastar energia, dinheiro e tempo. Em um mercado totalmente retraído e com tantas incertezas pela frente, podemos dizer que a maioria das pessoas está vivendo um processo natural de entender melhor como destinam seus gastos e seu tempo. Acredito que deva surgir uma nova onda de consumidores mais conscientes e antenados. Conscientes com suas reais necessidades – tendo um pensamento mais sóbrio entre necessidade contra desejo. Antenados por observarem aspectos importantes que fazem a diferença: o compromisso da marca, a qualidade do produto e a longevidade daquilo que irá consumir. Teremos um consumidor muito mais crítico no sentido de exigir coerência e congruência das marcas, e teremos também marcas em geral buscando novos significados para suas ações e produtos. Também podemos observar que, uma vez que seja seguro, muitas pessoas buscarão atividades esportivas ao ar livre novamente, onde a corrida de rua representa uma grande oportunidade para aprimorar sua saúde física e mental. Será interessante acompanhar a jornada destes consumidores, tornando o esporte cada vez mais parte de suas vidas.

Prova promovida pela Asics: líder de mercado, mas preocupação com futuro Prova promovida pela Asics: líder de mercado, mas preocupação com futuro

Quais os desafios da ASICS no mercado brasileiro?

A ASICS Brasil representa uma das principais operações da marca no mundo e figura, hoje, como líder de mercado em venda de calçados de corrida, tênis e vôlei no país. Por toda essa representatividade, sabemos que é preciso enxergar sempre o horizonte e estar atentos às novas demandas, aos diferentes tipos de consumidores e suas transformações, além de entender quais caminhos o próprio mercado está tomando. Queremos oferecer não apenas produtos de alta qualidade, durabilidade, performance e conforto, mas também base para se alcançar uma vida mais saudável, uma mente sã em um corpo são. Além de superarmos essa crise global da melhor maneira possível, nosso desafio é seguir inovando nas categorias importantes da empresa, que são corrida, tênis e vôlei.

Todo CEO almeja deixar uma marca na empresa. Qual espera que seja a sua?

Acredito no grande potencial do mercado brasileiro e no que a ASICS pode trazer para seu consumidor. A empresa já obteve resultados expressivos no mercado local e, sem dúvida, podemos ir além. Devemos ainda expandir o conhecimento da marca para públicos mais amplos, em diversas categorias esportivas. Vamos em busca de maior proximidade com nossos consumidores e novos consumidores potenciais, através de pontos de contato diversos, diferentes mídias e eventos. Nosso objetivo é fazer com que a ASICS seja ainda mais conhecida e importante no mercado local, fazendo com que a empresa seja cada vez mais sólida e relevante para seus consumidores, parceiros e colaboradores.