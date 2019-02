Curiosidades e tudo sobre a 91ª edição do Oscar deste domingo

São Paulo — A 91.ª edição do Oscar, que será realizada neste domingo, em Los Angeles, foi precedida por algumas polêmicas, como o fato de que não haverá um apresentador e a eliminação do anunciado prêmio de melhor filme popular.

Confira nove curiosidades que você precisa saber antes de assistir ao Oscar:.

1. Pela primeira vez em 30 anos a festa não terá um mestre de cerimônias. O comediante Kevin Hart, um dos mais populares dos Estados Unidos, foi o escolhido, mas antigas mensagens com conteúdo homofóbico na conta dele no Twitter o obrigaram a desistir.

2. Como contrapartida, a Academia de Hollywood não para de anunciar grandes nomes para anunciar os premiados de cada categoria: Charlize Theron, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López e Amy Poehler são alguns.

3. A uma semana da cerimônia, a Academia de Hollywood voltou atrás em uma das ideias mais polêmicas que tinha decidido aplicar: anunciar os prêmios de fotografia, montagem, curta-metragem e maquiagem durante os intervalos comerciais, o que gerou críticas de personalidades como Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino, George Clooney, Brad Pitt, Damien Chazelle e Spike Lee.

4. Roma pode bater vários recordes, como o de ser o primeiro longa não falado em inglês a conquistar o prêmio de melhor filme. E pode ser a primeira produção mexicana a ganhar a estatueta de melhor filme estrangeiro.

5. Se Cuarón levar o prêmio de melhor direção, será o segundo para ele e o quinto em seis anos para cineastas mexicanos: em 2014, ele próprio faturou por Gravidade; em 2015 foi a vez de Iñárritu, por Birdman; em 2016, Iñárritu ganhou novamente, por O Regresso; e em 2018, Guillermo del Toro levou o prêmio por A Forma da Água.

6. A categoria de melhor direção, aliás, será a mais internacional deste ano, com três cineastas estrangeiros indicados: Cuarón, o grego Yorgos Lanthimos, por A Favorita” – filme que se iguala a Roma com dez indicações -, e o polonês Pawel Pawlikowsky, por Guerra Fria. Os donos da casa estarão representados por Spike Lee – sua primeira indicação, embora pareça mentira -, por Infiltrado na Klan, e Adam McKay, por Vice.

7. Também nesta edição, o filme com maior sucesso de bilheteira entre os participantes, Pantera Negra, deve levar apenas prêmios menores, após perder sua oportunidade de brilhar mais quando a Academia decidiu, após tê-lo anunciado, eliminar o Oscar de melhor filme popular.

8. Um dos momentos mais esperados será o de ver a sempre extravagante Lady Gaga subir ao palco para receber o prêmio de melhor canção por Shallow, de Nasce Uma Estrela, filme que protagoniza – e pelo qual está indicada como melhor atriz, mas com poucas chances de ganhá-lo. No entanto, Kendrick Lamar, por All the Stars (Pantera Negra), tem chances de aparecer como azarão na categoria.

9. Nesta edição, os premiados terão até 90 segundos – a partir do momento em que são mencionados – para fazer o discurso de agradecimento. O que a Academia não esclareceu é se cortará o áudio dos microfones ou se os mais rápidos serão presenteados, por exemplo, com uma televisão, como aconteceu recentemente no Goya, maior premiação do cinema espanhol.