Cruzeiros, vinhos e beleza: confira as ofertas na Black Friday

São Paulo – A sexta-feira oficial da Black Friday se aproxima e descontos já estão surgindo por todos os lados na internet. Se você quer aproveitar a época para fazer compras e está perdido, não se desespere: separamos diversos descontos para você!

Mas antes, um alerta importante: É bom não deixar os itens esperando no carrinho de compras, a maioria dos comércios eletrônicos tem estoques limitados para as ofertas. Outra dica importante é decidir o que comprar antes da data e monitorar os preços, para facilitar a compra na hora, segundo Ricardo Bove, um dos idealizadores do evento no Brasil e diretor da BlackFriday.com.br.

No ano passado, a categoria viagem ficou entre as mais procuradas pelos consumidores. “Muitos deixaram de procurar descontos em passagens e pacotes no mês de outubro para comprar agora”, alerta Bove.

Confira algumas ofertas em destaque:

Costa Cruzeiros

Cruzeiros com desconto de 38% em viagens no Mediterrâneo e Caribe. Os roteiros passando pelas ilhas do Caribe, com partida dos EUA, de 7 e 10 noites, custam a partir de R$ 2.027,58 por pessoa em cabine interna dupla (categoria Basic).

Azul

A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia aérea, vai oferecer código promocional de 10% de desconto: BLACK10. O programa Tudo Azul também terá pontuação em dobro.

Zarpo

A agência online de turismo de luxo oferece 50% de desconto em mais de 50 opções de viagens no Brasil e mais 20 pacotes para destinos do Caribe e da América do Sul. O preço da diária no Sauípe Premium, na Bahia, em um quarto para duas pessoas fica R$ 864,00.

Evino

A plataforma online de vendas de vinho terá descontos de 35% a 70% para cerca de 200 rótulo durante todo o mês de novembro. A Evino aposta em quatro vinhos para esta Black Friday:

Anciano Gran Reserva 10 years Valdepeñas D.O. 2006 – de R$143 por R$39,90

Via Cassia Primitivo di Puglia 2016 – de R$90 por R$29,90

Marchesi del Salento Primitivo 2016 – de R$90 por R$29,90

Catur Bordeaux AOC 2016 – de R$80 por R$29,90​

Chilli Beans

Os óculos de grau vermelhos da Chilli Beans, antes no valor de R$ 259,80, estará à venda por R$ 129,90 até dia 26 de novembro. A marca terá descontos de até 50% em produtos selecionados e frete grátis para as compras acima de R$ 199,80.

Etna

Esse sofá de três lugares com Chaise passa de R$ 6.999,90 para R$ 3.499,90 a partir desta quinta-feira. No site da Etna, até dia 27 de novembro, outros itens selecionados terão descontos, como cadeiras, móveis, tapetes e almofadas.

Tok Stok

Até o final do mês, a Tok Stok tem descontos com estoque limitado. Como o sofá-cama Clap de 3 lugares por R$ 1.998,00 ou a estante divisória offset por R$ 1.350,00.

Nespresso

Para os amantes do café Nespresso, o site da marca terá descontos de até 50% do dia 23 até dia 27 de novembro. A máquina Aeroccino terá o preço reduzido de R$ 250 para R$ 200.

A máquina Expert, recém-lançada e com Bluetooth, junto com 100 cápsulas variadas e um quarteto de xícaras da linha View sai por R$ 999 – um desconto de R$ 355,50.

Suplicy Café

Todos os produtos da Suplicy Café estão com desconto de até 30% nas lojas física e online. O pacote de dez cápsulas de café, compatível com as máquinas da Nespresso, está R$ 13,93.

Canon

Toda a loja online da Canon está com desconto de 25%. O combo com a câmera EOS Rebel T6 com lente EF-S 18-55 f/3.5-5.6 III, junto com tripé Greika, Bolsa e cartão de memória de 16 GB, está R$ 1.968,46.

Sephora

Na Semana #BlackFridaySephora é assim: todos os dias, 200 novas ofertas cheias de beleza até 70% OFF em nosso site para você rechear o necessaire com os produtos mais desejados do mundo! #sephorainspira #beautypower A post shared by Sephora Brasil (@sephorabrasil) on Nov 21, 2017 at 5:54pm PST

Até sexta-feira, o site da Sephora traz mais de 200 ofertas diferentes todos os dias, com descontos de até 70% nos produtos.

The Body Shop

Com 50% de desconto e muita hidratação para sua pele, confira os produtos da linha de Chá Verde que estão na Black Friday. Aproveite esse e vários outros descontos incríveis na loja mais pertinho de você. #desejealem #blackfriday *Válida de 20/11 a 27/11/17 ou enquanto durarem os estoques, nas lojas físicas e online. A post shared by The Body Shop Brasil (@thebodyshopbrasil) on Nov 20, 2017 at 3:00pm PST

Entre a ofertas no site da Body Shop, o esfoliante e o Chá de Banho de Chá Verde estão com 50% de desconto, saindo por R$ 49,50 e R$ 59,50, respectivamente.