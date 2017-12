Cristiano Ronaldo vence prêmio Globe Soccer pela 5ª vez

Dubai, 28 dez (EFE).- Após ter vencido o prêmio The Best, de melhor jogador do mundo pela Fifa, e a Bola de Ouro, da revista “France Football”, Cristiano Ronaldo conquistou nesta quinta-feira pela quinta vez na carreira o Globe Soccer, prêmio entregue em Dubai, nos Emirados Árabes.

Cristiano superou uma concorrência com Sergio Ramos, também do Real Madrid, Lionel Messi, do Barcelona, Gianluigi Buffon e Paulo Dybala, ambos da Juventus, e Neymar e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

O craque português liderou o Real no ano mais vitorioso da história do clube, com cinco títulos conquistados: Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa Europeia, Supercopa da Espanha e Mundial de Clubes.

“Estou muito feliz. agradeço à minha equipe e aos meus companheiros de Real Madrid. Espero que possamos fazer o mesmo no ano que vem”, declarou Cristiano, em vídeo exibido durante a cerimônia de premiação.

O Real Madrid, que disputava com o Monaco e o Manchester United, foi proclamado o melhor time de 2017, algo que já havia acontecido em 2014 e 2016. Com isso, os ‘Blancos’ superaram o rival Barcelona, vencedor em 2011 e 2015. O técnico Zinedine Zidane foi quem subiu ao palco para receber o troféu.

Poucos minutos depois, ‘Zizou’ voltou ao palco para receber o troféu de melhor técnico de 2017, competindo com os italianos Antonio Conte (Chelsea) e Massimiliano Allegri (Juventus) e o português José Mourinho, que conquistou a Liga Europa no comando do Manchester United.

O Espanhol foi escolhido o melhor campeonato nacional. Já o ex-zagueiro Carles Puyol superou Alessandro del Piero e obteve um troféu especial por sua carreira como jogador, enquanto Marcelo Lippi foi agraciado com um prêmio parecido, mas pela trajetória como técnico.

Ainda houve premiação para melhor árbitro (alemão Felix Brych); melhor empresário (português Jorge Mendes); melhor dirigente de clube (espanhol Ferrán Soriano, do Manchester City); melhor executivo (russo Vadim Vasilyev, do Monaco); melhor técnico de equipe árabe (argentino Héctor Cúper, da seleção do Egito) e melhor equipe árabe (seleção da Arábia Saudita). EFE