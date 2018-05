Cristiano Ronaldo oferece pagar € 14 mi por acordo com receita espanhola

O astro português Cristiano Ronaldo ofereceu pagar 14 milhões de euros para a Receita Federal espanhola e se declarar culpado das acusações por suposta fraude fiscal, segundo informações do El Mundo confirmadas pela AFP nesta sexta-feira, para encerrar as investigações do caso.

“Cristiano Ronaldo oferece à Agência Tributária o pagamento de 14 milhões de euros e se declarar culpado dos quatro delitos fiscais de que é acusado”, publicou o diário El Mundo.

Perguntada pela AFP, uma fonte próxima do caso confirmou a informação, destacando que existem negociações em andamento ainda sem acordo definido.

O jornal espanhol afirma que trata-se de uma “proposta formal”, encaminhada para “encerrar seu caso com um acordo de conformidade” que evitaria um possível julgamento.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro é investigado por suposta fraude fiscal de 14,7 milhões de euros, relacionados com seus direitos de imagem.

A procuradoria acusa o atacante de utilizar uma estrutura de empresas localizadas na Irlanda e nas Ilha Virgens Britânicas, entre 2011 e 2014, para “ocultar as receitas geradas na Espanha por direitos de imagem, algo que indica o não cumprimento voluntário e consciente de suas obrigações ficais na Espanha”. Em julho de 2017, o jogador compareceu a interrogatório e recusou as acusações.