Cristiano Ronaldo ganha Bola de Ouro pela 5ª vez e iguala Messi

Paris – O português Cristiano Ronaldo ganhou nesta quinta-feira a Bola de Ouro como melhor jogador do ano pela quinta vez, empatando com o rival ​​Lionel Messi.

Os dois são os jogadores que conquistaram a premiação por mais vezes.

Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio, distribuído pela revista France Football, pelo segundo ano consecutivo, depois de comandar o Real Madrid ao título espanhol com 25 gols e ao troféu da Liga dos Campeões, na qual marcou 12 gols, incluindo dois na vitória por 4 x 1 sobre a Juventus na final.

Ronaldo recebeu o troféu em uma cerimônia pomposa na Torre Eiffel na capital francesa, apresentada pelo ex-jogador da França David Ginola.

Messi ficou em segundo lugar, enquanto Neymar, do Paris Saint-Germain, terminou em terceiro. O goleiro italiano Gianluigi Buffon ficou em quarto lugar e o meio-campista do Real Luka Modric, em quinto.

O meio-campista do Chelsea e da seleção francesa N’Golo Kante foi o jogador do Campeonato Inglês mais bem classificado, chegando em oitavo, enquanto Harry Kane, do Tottenham Hotspur, ficou em 10º lugar.

Cristiano Ronaldo, que este ano também ajudou a seleção portuguesa a se classificar para a Copa do Mundo na Rússia, ganhou a primeira Bola de Ouro em 2008, quando jogava no Manchester United, e repetiu o feito em 2013, 2014 e 2016.

O atacante, de 32 anos, foi escolhido no mês passado o melhor jogador pela Fifa.

A premiação Bola de Ouro ocorreu pela primeira vez em 1956 e fez parceria com a Fifa de 2010 a 2015, até se tornar mais uma vez independente.