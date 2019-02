Cristiano Ronaldo doa 100 mil euros à Cruz Vermelha

Genebra – O craque português Cristiano Ronaldo doou o prêmio de 100 mil euros que recebeu da Uefa por fazer parte do Time do Ano da entidade para um programa de reabilitação física que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tem no Afeganistão.

“Para o Comitê, é um prazer receber este apoio do programa de reabilitação. Ficamos felizes em saber que a ajuda às pessoas que perderam membros seja uma prioridade da Uefa e de estrelas como Cristiano Ronaldo”, declarou em uma nota de imprensa a diretora de Recursos Humanos do CICV, Caroline Welch-Ballentine.

A colaboração da Uefa com a Cruz Vermelha acontece desde 1997, quando a primeira colaborou com a segunda em uma campanha contra as minas antipessoais.

Nos últimos anos, cinco jogadores, junto ao organismo máximo do futebol europeu, doaram cheques à CICV para beneficiar o programa no Afeganistão, que desde 1988 ajudou mais de 90 mil pessoas. Entre elas, figuram vítimas de minas e que sofrem diferentes incapacidades, às quais é cedido acesso a planos de educação, formação vocacional, emprego e ajuda para a criação de pequenas empresas.