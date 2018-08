Cristiano Ronaldo diz que decisão de jogar na Juventus foi fácil

Redação Central – O atacante português Cristiano Ronaldo admitiu nesta quarta-feira que não houve qualquer complicação para acertar a transferência do Real Madrid para a Juventus, após nove anos no clube espanhol.

“Há coisas na vida que acontecem por uma razão. Não esperava jogar aqui (em Turim), mas há coisas que acontecem de forma natural. Como todos sabem, a Juventus é uma das melhores equipes do mundo e foi uma decisão fácil”, afirmou o craque, em entrevista à plataforma de streaming “DAZN”.

“Demonstraram que me queriam mais do que tudo. Me deram uma oportunidade e agora estou feliz. Quero fazer história aqui”, completou o camisa 7 mais badalado da atualidade.

Cristiano Ronaldo revelou que a reação dos torcedores da Juventus ao gol que marcou, ainda pelo Real Madrid, em Turim, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, passou pelo processo de escolha da nova equipe.

“Só posso dizer que os detalhes fazem diferença. Foi o gol mais lindo da minha carreira, e, quando vi as pessoas aplaudindo, fiquei sem palavras. Nunca tinha vivido algo parecido”, disse o português.