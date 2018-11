Cristiano Ronaldo continua fora de convocação da seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo não foi convocado para os duelos de novembro de Portugal contra Itália e Polônia, válidos pela Liga das Nações, anunciou nesta quinta-feira o técnico da seleção lusa, Fernando Santos.

Santos, que confirmou que o craque será poupado das partidas pela seleção portuguesa até o fim do ano, não quis explicar o motivo da ausência de seu melhor jogador.

“A única coisa que posso dizer sobre Ronaldo é que ele merecer ganhar a Bola de Ouro. Seria uma injustiça se não ganhar. É o único que importa agora”, declarou o técnico em coletiva de imprensa.

Transferido do Real Madrid para a Juventus nesta temporada, Cristiano Ronaldo pediu para ser poupado dos jogos da Seleção após a Copa do Mundo da Rússia no intuito de se adaptar ao novo clube o mais rápido possível, segundo o próprio Santos havia informado em setembro.

O craque, porém, também atravessa momento pessoal delicado, sendo acusado de estupro nos Estados Unidos, um caso que teria acontecido em 2009 e que ele nega com veemência.