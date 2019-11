Criminosos aperfeiçoam falsificação de vinhos jovens

Philip Moulin abre a tampa de um engradado de madeira e retira um Bordeaux de 2000 que pode custar US$ 10 mil por garrafa. Mas Moulin não tem saca-rolhas nem decantador na mão. Em vez disso, ele digitaliza o rótulo com uma lupa digital e suspira com satisfação quando encontra um fio de letras microscópicas soletrando “Chateau Margaux” repetidamente em uma imagem da propriedade da vinícola – uma indicação de que o vinho é autêntico.

Moulin é o detetive da Berry Bros. & Rudd, um comerciante de vinhos de 321 anos que estoca a adega no Palácio de Buckingham e armazena mais de 6 milhões de garrafas para colecionadores. Com a proliferação de vinhos falsificados em meio aos altos preços das safras premiadas, seu trabalho é impedir que as falsificações cheguem ao cavernoso armazém da empresa, 80 quilômetros a oeste de Londres, onde a temperatura é mantida a 12 graus Celsius.

Muitos dos vinhos dos clientes armazenados na Berry Bros. acabarão sendo vendidos no mercado on-line do comerciante, por isso é do interesse da empresa garantir que tudo o que armazena seja autêntico. “Meu objetivo é não deixar nada ameaçador entrar no negócio e prejudicar nossa reputação”, diz Moulin.

Os fraudadores usam uma miríade de truques para enganar os compradores a pagarem muitos dólares por vinho falso. Fabricam etiquetas, reciclam garrafas e rolhas velhas e evocam histórias de compras falsas para suas safras. Embora os criminosos prefiram falsificar vinhos antigos por serem muito caros, Moulin e outros especialistas dizem que os golpistas estão cada vez mais mirando safras mais recentes, porque tendem a atrair menos escrutínio.

Há um ano, autoridades chinesas apreenderam mais de 50 mil garrafas falsas da Penfolds, o prestigioso produtor australiano, em uma operação em Zhengzhou. Em fevereiro, três homens na Itália foram acusados ​​de falsificar cerca de 11 mil garrafas de Tignanello, um tinto opulento da vinícola Marchesi Antinori, na Toscana.

Embora o vinho, datado de 2009 a 2011, não tenha chegado ao mercado, Moulin ficou alarmado com o fato de uma suposta quadrilha de crime organizado ter falsificado um Super Tuscan que custa US$ 80 por garrafa em vez de um Bordeaux ou Borgonha envelhecido que pode custar US$ 10 mil. “A falsificação de safras mais jovens está sendo feita com um nível realmente alto e em escala”, diz Moulin.