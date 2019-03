Criadores de “Black Mirror” virão ao Brasil para evento sobre criatividade

Criadores da série Black Mirror, Charlie Brooker e Annabel Jones virão ao Brasil para participar do Rio2C. o maior evento de inovação e criatividade da América Latina. Principais convidados, eles serão entrevistados por Peter Friedlander, vice-presidente de séries originais da Netflix.

O Rio2C tem sua programação majoritariamente voltada a profissionais da indústria criativa, mais precisamente nas áreas de audiovisual, música, mídia, ciência e tecnologia. No entanto, os últimos dias do evento são abertos ao público em geral, cuja programação foi batizada de Festivalia.

Entre as atividades previstas para o Festivalia, estão shows de músicas, experiências derealidade virtual, palestras e oficinas. Uma das oficinas será ministrada por Fábio Porchat, Antonio Tabet e Ian SBF, integrantes do grupo Porta dos Fundos. Amora Mautner e Maria Camargo estarão presentes para discutir o tema “Arte da Narrativa – da escrita à construção da obra audiovisual”.

O Rio2C acontece de 23 a 28 de abril, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Ingressos podem ser adquiridos por 100 reais no site do evento.