“Criado-mudo”: veja como usar os novos modelos desse móvel em seu quarto

Existem itens utilitários, para casa, que nunca saem de moda. Mesmo que eles já façam parte da história da arquitetura e do design há muito tempo, ainda hoje parecem se adequar bem às necessidades humanas, contribuindo para a vida moderna.

Um dos móveis bastante requisitados nas propostas contemporâneas é o criado-mudo – uma peça bonita e com bastante utilidade dentro de decorações de quartos.

Onde devem ficar os criados-mudos dentro das decorações de quartos?

O “criado-mudo” pode ser chamado também de mesinha de cabeceira – um termo que muitos designers defendem como sendo mais correto.

Este objeto pode apresentar vários formatos, cores e texturas, num visual bem atemporal. Mas seu tamanho sempre segue uma proporção padrão condizente com a sua posição e função dentro das decorações de quartos.

Criados devem ser assim posicionados ao lado ou de cada lado – como um par – das camas. Eles devem combinar com o estilo dos outros móveis escolhidos para a ambientação do cômodo.

No caso dos quartos amplos, com bastante espaço sobrando, pode-se adotar mesinhas de cabeceira com um design comum ou ousado, tanto faz. Já para quartos compactos, há poucas opções – a mais moderna seria os nichos.

Espaço do Traço Arquitetura Espaço do Traço Arquitetura

Qual a importância do criado-mudo para as decorações de quarto?

Pode-se dizer que criados-mudos são móveis complementares das decorações de quartos. Porém, sua ausência nas ambientações destes cômodos poderia ser facilmente percebida.

Por exemplo, onde a pessoa colocaria seu despertador para acordar de manhã? Onde, mais perto da cama, ela deixaria o seu relógio e o seu celular? E se precisasse manter por perto um copo de água e caixas de remédios?

Pois bem, os criados-mudos servem justamente de apoio a estes e muitos outros itens. E dentro de seus nichos e gavetas podem ficar muitos outros pertences pessoais, como aparelhos de medição de pressão, documentos de identidade, e mais.

É um móvel bastante responsável pela organização do quarto. E, certamente, por isto, pode contribuir para que o ambiente fique mais confortável e aconchegante.

Espaço do Traço Arquitetura Espaço do Traço Arquitetura

Existem ainda outras utilidades dadas aos criados-mudos. Estes móveis serviriam também de base para luminárias, como abajures, reforçando o sistema luminotécnico planejado para o quarto.

Fora isso, peças assim, como as mesinhas de cabeceira, poderiam atuar de forma estratégica para melhorar o layout de certos ambientes, principalmente se os mesmos forem compartilhado – por exemplo, separando duas camas.

Como os novos modelos de criado-mudo podem inovar decorações de quartos?

É preciso ter muito cuidado na hora de escolher um modelo ou um conjunto de criado-mudo para a decoração do quarto. Tais peças devem contribuir para valorizar e não para prejudicar o cenário.

O fato é que, tomando a decisão correta, o resultado final do cenário deve surpreender de forma bem positiva. A saída mais simples e sem erro é optar por móveis de cor clara ou no mesmo tom da parede. Mas há mais opções no mercado.

Arq&Design Arq&Design

O segredo para uma decoração de sucesso é encontrar a harmonia. Não quer dizer que não se possa ousar na escolha dos criados-mudos.

Inclusive, tais peças podem ser estratégicas dentro de decoração de quarto – enfatizando o estilo do ambiente e acrescentando um toque clássico, retrô, rústico e mais. E é claro que a sua beleza pode ser destacada com o acompanhamento de luminárias, vasos de flores e mais.

Renata Tolentino Arquitetura Renata Tolentino Arquitetura

Criados com design simples, retangular, podem receber acréscimos na sua volumetria de modo a torná-la mais atrativa.

Por exemplo, ter partes cromadas, espelhadas, com duas cores e texturas. Só isto já pode ser suficiente para deixar a decoração de um quarto ainda mais interessante, criando efeitos impressionantes e sem necessidade de apelar a alternativas mais diferentes, que fujam dos clichês.

Os modelos tradicionais de criados-mudos são mais quadrados, apresentam gavetas e são colocados direto no chão. Mas, no mercado, é possível encontrar modelos de criados que podem ser fixados às paredes. Também criados que formam peça única com cabeceiras. Criados com formato circular ou ainda tipo mesinha mesmo. Criados feitos de troncos de árvores ou de caixotes. E mais outras peças únicas.

Juliana Pippi Juliana Pippi

Opções de criados-mudos são o que não faltam nas lojas. É importante estudar todas as alternativas apresentadas no mercado e escolher o modelo mais sustentável, mais bonito e mais funcional possível.

Essas dicas de como anexar um criado-mudo na decoração do quarto foram criadas pela equipe Viva Decora.