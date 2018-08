CR7, Modric e Salah concorrem ao prêmio de jogador do ano da Uefa

Madri – O português Cristiano Ronaldo, o croata Luka Modric e o egípcio Mohammed Salah são os jogadores indicados ao prêmio de Jogador do Ano da Uefa pela temporada 2017-18, conforme divulgou a entidade nesta segunda-feira.

O resultado será anunciado em cerimônia em Mônaco no dia 30 de agosto, quando também ocorrerá o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A lista final de indicados foi selecionada por um júri composto por 80 treinadores dos clubes que participaram das fases de grupos da Champions e da Liga Europa da temporada passada, além de 55 jornalistas selecionados pela European Sports Media (ESM).

Os jurados tiveram que fazer uma lista de três jogadores, atribuindo cinco, três e um ponto para cada um deles. O resultado final é o somatório do número de votos emitidos pelos treinadores e jornalistas. Os técnicos não puderam votar em jogadores do próprio clube.

Modric e Cristiano Ronaldo (hoje na Juventus) conquistaram pelo terceiro ano consecutivo a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O meia croata posteriormente foi vice-campeão mundial com a sua seleção e foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo na Rússia.

O atacante português, que ganhou a Champions pela quinta vez na carreira, foi o artilheiro da competição pelo sexto ano seguido, e Salah conduziu o Liverpool à final, mas se machucou no início da partida decisiva.

Completaram o top 10 na votação Antoine Griezmann (Atlético de Madrid – 72 pontos), Lionel Messi (Barcelona – 55), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain – 43), Kevin De Bruyne (Manchester City – 28), Raphaël Varane (Real Madrid – 23), Eden Hazard (Chelsea – 15) e Sergio Ramos (Real Madrid – 12).

Dois brasileiros concorrem a prêmios. Alisson Becker, ex-Roma e hoje no Liverpool, está na disputa na categoria de melhor goleiro da temporada com o italiano Gianluigi Buffon, ex-Juventus e agora no PSG, e o costa-riquenho Keylor Navas, do Real Madrid.

Já o lateral-esquerdo Marcelo e os zagueiros Sergio Ramos e Raphael Varane, todos do Real Madrid, concorrem ao prêmio de melhor defensor.