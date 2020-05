Cozinha gourmet: como criar um belo ambiente em sua casa

É muito bom quando podemos nos reunir com a família para desfrutar de um bom café da manhã ou de um lanche gostoso, não é mesmo?

Já pensou poder estar junto, também, de seus amigos enquanto prepara sua receita especial ou um churrasco, enquanto os recebe em sua casa? Poder preparar tudo isso em uma bancada grande e espaçosa, com todos os eletrodomésticos e utensílios necessários à mão seria ainda melhor! Pois saiba que a sua cozinha pode proporcionar tudo isso.

Entre os vários tipos de layout que podemos adotar para este ambiente, um que tem sido apontado como sonho de muita gente é o da cozinha gourmet. Mas, afinal, o que seria a cozinha gourmet? O que ela teria de tão especial com relação às outras cozinhas?

O que é cozinha gourmet?

Tem gente que não dá muita importância para o espaço da cozinha. Já outras pessoas – e pode ser o seu caso – só compram um imóvel se o mesmo apresentar um grande área reservada para cozinha. Por quê? Para quê? Para construir um espaço bem equipado e decorado, bonito e confortável, para atender o gosto e todas as necessidades da família.

Sim, a cozinha gourmet é mesmo muito especial porque prioriza justamente esta união entre as pessoas, assim como também as atividades do cozinheiro. Ela deve apresentar muitos setores funcionais diferentes, além de vários móveis, equipamentos, utensílios, pontos de iluminação e mais. Ou seja, é uma cozinha completa que deve atender, como nenhuma outra, aquilo que as pessoas tanto desejam.

Liz Arquitetura Liz Arquitetura

Agora, é preciso destacar que a cozinha gourmet possui características complexas. Quer dizer que são muitos elementos que precisam ser encaixados num ambiente só.

Então, pode ser necessário um planejamento para conseguir fazer com que este espaço seja bem aproveitado. Mas, provavelmente, pela complexidade, as cozinhas gourmet devam ser mais facilmente montadas em áreas amplas.

Como é o layout de uma cozinha gourmet?

Se nós dissemos que o foco de um plano de cozinha gourmet é a família e o cozinheiro, já se pode ter uma ideia de como seria o layout deste ambiente.

Ela lembra, em termos, um pouco a cozinha americana. No centro, é colocada uma bancada ou ilha funcional, que pode ser estendida por uma mesa. Neste ponto, é possível prever a instalação de cooktop, forno, pia, ponto de lixeira, adega climatizada, e mais.

Ao redor, numa máxima área de parede, são instalados vários modelos diferentes de armários, além de prateleiras e nichos diversos.

Estas zonas também são favoráveis para a construção de “torres quentes” – que são aquelas torres de armários com fornos e micro-ondas embutidos. Ainda para o posicionamento de freezers e geladeiras, e para a instalação de máquina de lavar-louças.

Bibiana Menegaz Arquitetura de Atmosfera Bibiana Menegaz Arquitetura de Atmosfera

Por tudo que foi dito antes, você já deve ter imaginado que a montagem das cozinhas gourmet necessita de acompanhamento técnico.

Profissionais especializados podem te ajudar a prever melhor por onde deverão percorrer canos de água e esgoto, canos de gás, fios de eletricidade e dutos de ar para atender os equipamentos. E tudo isto de forma bastante consciente, segura, e o mais econômico possível.

Casaccor Franca 17 Casaccor Franca 17

Como decorar uma cozinha gourmet?

O modelo e tom dos armários, combinados às pedras das bancadas e as caixas dos eletrodomésticos, devem ajudar a enfatizar o estilo de decoração da cozinha gourmet.

Repetindo, o ponto focal principal deste cômodo na sua casa deverá ser mesmo a bancada ou a ilha central. Mas é possível que outros detalhes especiais sejam incorporados à sua decoração também.

Foto Estúdio 360 Foto Estúdio 360

Cozinhas neutras, em geral, podem ser mais bem valorizadas com o acréscimo de banquetas e painéis em madeira em seu conjunto mobiliário, por exemplo.

Como esses ambientes costumam ser mais amplos, pode-se “brincar”, então, neste espaço, com mais de uma possibilidade de revestimento de parede. O design da coifa e dos pendentes também pode fazer a diferença no espaço; além do uso de vasos plantas e mais outros ornamentos.

Pense assim, este tipo de cozinha é atípico e pode ser bem mais “cara de família”. Se você tem a chance de ter uma cozinha gourmet dentro de casa, abuse na sua decoração. Use elementos que façam as pessoas se sentirem bem acolhidas e que sejam um retrato de seu modo de receber as pessoas.

Essas dicas de como montar uma cozinha bonita foram criadas pela equipe Viva Decora.