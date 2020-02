Coronavírus: mundial de tênis de mesa é adiado na Coreia do Sul

A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) emitiu nessa terça-feira (25) comunicado informando o adiamento do Mundial de Tênis de Mesa, devido ao medo da contaminação pelo novo coronavírus. O torneio estava previsto para a semana de 22 a 29 de março em Busan, na Coreia do Sul, onde mais de 700 pessoas já foram contaminadas pelo vírus.

A nova data da competição está prevista para entre 21 a 28 de junho, mas a situação será monitorada pelos dirigentes nos próximos meses.

“Dada a incerteza e a mudança na situação na Coreia do Sul em meio ao surto do Coronavírus em todo o país, a decisão foi tomada tendo como prioridade a saúde e a segurança de jogadores, árbitros e torcedores”, diz o documento da ITTF.

A federação já havia adiado o sorteio dos grupos do Mundial, que aconteceria no último sábado, em Busan.

“Acho que a decisão foi correta, já que a Coreia do Sul está entre os países com maior número de infectados, após a China, e o risco é muito grande, principalmente num evento com jogadores de diversos países”, analisou o presidente da CBTM, Alaor Azevedo, que é médico.

A nova data mexe com o planejamento de jogadores e comissões técnicas para a temporada 2020. Com o novo calendário, o Mundial acontecerá menos de um mês antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, o Aberto da Coreia do Sul, que aconteceria também em Busan, entre os dias 16 e 21 de junho, e o Aberto Platinum da Austrália, entre 23 e 28 de junho, serão remarcados, mas ainda sem novas datas propostas.

“A saúde das pessoas é mais importante do que as consequências para o esporte. Espero que as pessoas afetadas pelo vírus consigam se curar, as que estão em quarentena não tenham maiores problemas e a situação se resolva o mais rápido possível. Porém, é difícil saber no que essa medida pode impactar. É muito complicado para nós, neste momento, criarmos uma estratégia clara. Vamos aguardar e avaliar a situação”, diz Jean-René Mounié, consultor técnico da CBTM e treinador de Hugo Calderano, mesa-tenista número 7 do mundo.

“Acho que temos que pensar primeiro na nossa saúde. O que vem acontecendo é muito sério. Caso não fosse mudado, refletiria muito se eu iria a esse campeonato. Temos que nos adaptar a esse novo calendário. Se jogamos um Mundial e depois uma Olimpíada, podemos entrar num ritmo bom também”, avalia o técnico da seleção feminina brasileira de tênis de mesa, Hugo Hoyama.

Os demais Abertos Platinum, por enquanto, seguem mantidos em suas datas originais no calendário. O próximo será o do Catar, em Doha, entre os dias 3 e 8 de março. O Aberto do Japão está marcado para o período entre 21 e 26 de abril. O Aberto da China está previsto para entre 12 e 17 de maio.