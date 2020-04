Coronavírus: Lady Gaga e outros artistas farão shows para arrecadar fundos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta segunda, 6, que irá fazer uma parceria com a cantora Lady Gaga e com a Instituição Global Citizen para realizar um evento chamado One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa).

Os shows serão apresentados com o intuito de arrecadar fundos para o combate o novo coronavírus no mundo. O evento será transmitido digitalmente no dia 18 de abril em diversas plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.

O evento terá como convidados já confirmados, além de Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e seu irmão Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (vocalista do Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy e Maluma. A apresentação será de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

Segundo Lady Gaga, os valores arrecadados vão ajudar os profissionais de saúde, que estão na linha de frente na luta contra a covid-19, e as instituições de caridade locais e regionais que ajudam infectados com comida, abrigo e assistência médica.

Em entrevista coletiva, Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, disse que “a pandemia da covid-19 continua afetando pesadamente famílias, comunidades e nações do mundo inteiro. Mas também está dando origem a atos incríveis de generosidade, solidariedade e cooperação”.

Lady Gaga disse, também em entrevista, que só nos últimos sete dias a indústria do entretenimento levantou cerca de US$ 35 milhões para o fundo de solidariedade da OMS.

Shows inéditos do Metallica

As iniciativas de artistas contra da covid-19 ocorrem pelo mundo todo. Pela terceira semana seguida, o Metallica compartilha shows inéditos em seu canal no Youtube.

Depois de cancelar a turnê no Brasil, por causa da pandemia do novo coronavírus, a banda está compartilhando de um novo projeto: #MetallicaMondays. Os shows estão disponíveis às 21h (no horário de Brasília).

A ação começou no dia 23 março, com um show em Slane Castle, realizado em junho de 2019, na Irlanda. “Precisa fazer uma pausa na Netflix antes de assistir toda a biblioteca? Apresentamos uma nova série de show: #MetallicaMondays”, publicou a banda em uma rede social.

Na última segunda, 30, a banda divulgou a apresentação em Paris, de setembro de 2017.

O projeto deu certo. Até a semana passada a banda arrecadou US$ 15.000 com a série semanal. Metallica também vai doar US$ 350.000 (aproximadamente R$ 1,8 milhão) para organizações sem fins lucrativos que estão à frente do combate ao novo coronavírus.