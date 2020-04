Coronavírus força celebrações da Páscoa a ficarem na internet, TV e rádio

As celebrações da Semana Santa, tradição religiosa cristã, sofreu adaptações devido à pandemia da covid-19. A Missa de Lava-pés, tradicionalmente realizada nesta quinta-feira, 9, para representar o momento em que Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos, está suspensa em boa parte do país.

Em São Paulo, o arcebispo e cardeal Odilo Pedro Scherer, enviou uma carta aos padres com orientações sobre as celebrações da Semana Santa, reforçando as recomendações do Vaticano, autoridade máxima católica, para esse período de pandemia. O portal da Arquidiocese de São Paulo também disponibilizou uma página especial que reúne todas as orientações pastorais e litúrgicas para este período.

Dom Odilo reforçou o convite para intensificar a preparação para a Páscoa por meio da oração e da caridade e mesmo sem a possibilidade de ir à igreja, que a Semana Santa seja vivida com profunda fé em família.

Recomendando novamente o povo a seguir as orientações das autoridades para evitar sair de casa para conter a disseminação do covid-19, o cardeal deu um recado àquelas pessoas que, por não serem consideradas do grupo de risco para desenvolverem a forma grave da doença, pensam que não é necessário ficarem isoladas:

“Talvez alguém diga: ‘Eu sou forte, para mim não vai haver problema, Eu sou jovem e saudável.’ Agradeça a Deus, mas pense nas outras pessoas. Você pode estar infectado, pode não sentir nada, mas pode contagiar outras pessoas. Portanto, todos têm que se cuidar para cuidar da vida e da saúde do outro. É tempo de fraternidade, solidariedade e cuidado recíproco”, afirmou durante a missa de terça-feira, 7 transmitida da capela de sua casa.

Santuário de Aparecida em missa nesta semana: igreja fechada para fiéis e transmissão online das celebrações

Celebrações online e por rádio

As celebrações do Tríduo Pascal presididas por dom Odilo serão transmitidas pela rádio 9 de Julho e pelo Facebook. No Domingo de Páscoa, dia 12, haverá o ato de Consagração da América Latina e do Caribe a Nossa Senhora de Guadalupe, transmitido diretamente do México, por iniciativa do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam).

Em Aparecida, onde fica o maior Santuário católico da América Latina, a organização local transmitiu missas e celebrações ao longo de toda a semana pela internet. O Santuário de Aparecida conta com uma TV própria, a TV Aparecida, que organizou programação especial para a Semana Santa. As missas na Basílica estão paralisadas há quase um mês, desde o fim de semana de 14 de março — mesmo antes da quarentena geral no estado de São Paulo, em 23 de março.

Mesmo em outros lugares do Brasil, missas e aglomerações religiosas estão praticamente proibidas. Metade da população do país está em quarentena, segundo dados da startup In Loco, que usa monitoramento de celulares. A impossibilidade de os fiéis comparecerem às suas igrejas locais vem fazendo também a audiência da TV Aparecida crescer — a emissora chegou a ficar em terceiro lugar em audiência na Grande São Paulo no horário de celebração de algumas missas nas últimas semanas.

O Vaticano, na Itália, também transmitiu as celebrações da semana pela internet. No último domingo, durante as celebrações do chamado Domingo de Ramos, o Papa Francisco celebrou missa para somente 12 pessoas presentes fisicamente — todos eram ajudantes da celebração. No Brasil, o padre Marcelo Rossi também celebrou missa vazia no Domingo de Ramos em São Paulo, e colocou fotos de profissionais de saúde nas cadeiras.

As transmissões online do Papa começaram no início de março, em meio ao aumento do número de casos da covid-19 na Europa que obrigou o Vaticano a encerrar celebrações presenciais.

A Itália, onde fica o Vaticano, é um dos países mais afetados pelo coronavírus, com mais de 143.000 casos. É também o país com mais mortes, mais de 18.000 óbitos. Nesta Sexta-Feira Santa, o Vaticano fará transmissão à tarde, pelo YouTube e no Facebook. O Papa Francisco também vai celebrar a missa do domingo de Páscoa às 6h (horário de Brasília).