Coro de 1.631 vozes bate recorde cantando “Love Me Do”

Londres – Um coro de 1.631 vozes bateu um recorde do Guinness, nesta sexta-feira, ao entoar em Liverpool a música “Love Me Do”, em homenagem aos 50 anos do lançamento do primeiro single dos Beatles, informou a rede britânica de televisão “BBC”.

A prefeitura da cidade inglesa e o museu Beatles Story convocaram os cidadãos a comparecerem no turístico Pier Head, junto ao rio Mersey, para iniciar as celebrações pelo aniversário da primeira música de sucesso da banda.

No primeiro ato de um fim de semana que foi batizado como “Love Me Do Weekend”, no qual estão programadas diversas homenagens ao grupo, um responsável da organização Guinness World Records esteve presente e confirmou a marca que o coro alcançou.

O cânone, que foi dirigido por um grupo de cantores profissionais, entre eles alguns membros do Coro Gospel Harmonic de Liverpool, também contou com a participação de crianças de escolas primárias da cidade.

Diversas pessoas se deslocaram de países como Canadá, Estados Unidos e Japão a fim de participarem do coro, como a americana Sandi Hetherington, uma “fã dos Beatles desde criança”, segundo explicou à “BBC”.

“Vi o grupo em sua primeira aparição na televisão, no programa de Ed Sullivan. Também vi seus filmes. Sempre fui fã da banda”, comentou.

“Os The Beatles tem um longo histórico de recordes, não a toa é o grupo que mais vendeu discos na história”, ressaltou Marco Frigatti, um dos jurados do Guinness.

O recorde anterior tinha sido batido em Chicago, em 2011, quando 897 vozes cantaram o tema “Danke Schoen”, que fez o cantor americano, Wayne Newton, ficar popular no anos 60. O coro foi feito em homenagem aos 25 anos do filme “Curtindo a Vida Adoidado”, dirigido pelo também americano John Hughes.

As celebrações pelos 50 anos do primeiro single da banda, que era liderada por John Lennon e Paul McCartney, é parte de um amplo programa que lembra meio século de um grupo que mudou a história da música.