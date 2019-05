Corinthians lança novo segundo uniforme e homenageia Gaviões

São Paulo – A Nike divulgou hoje (10) o novo segundo uniforme do Corinthians para a temporada. Dessa vez, o uniforme homenageia os 50 anos da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do time.

O uniforme é totalmente preto, com pequenos detalhes em branco nas mangas e na gola. Busca, assim, inspiração nas camisas pretas da Gaviões, sempre presente nas arquibancadas. O shorts é branco, enquanto os meiões são pretos com listras brancas.

A estreia do uniforme acontece amanhã (11), no jogo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A camisa já está à venda no e-commerce da Nike, na loja da Arena Corinthians e na Shoptimão. A partir do dia 12, chega às lojas no restante do mercado.

Veja as imagens:

Novo segundo uniforme do Corinthians Novo segundo uniforme do Corinthians

Novo segundo uniforme do Corinthians Novo segundo uniforme do Corinthians