“Coringa” se mantém na liderança de bilheteria nos cinemas americanos

Los Angeles — “Coringa”, estrelado por Joaquin Phoenix e dirigido por Todd Phillips, se manteve sem problemas no número 1 dos cinemas dos Estados Unidos, resistindo às estreias da animação “A Família Addams” e de “Projeto Gemini”, com Will Smith.

No segundo fim de semana de exibição, a história da gênese de um dos principais inimigos do Batman arrecadou US$ 55 milhões. Com isso, em todo o mundo, nos primeiros 15 dias nas telonas, a obra chegou a US$ 543,9 milhões.

Logo atrás aparece a animação dirigida por Greg Tiernan e Conrad Vernon que reconta a história de Gomez, Morticia e os demais integrantes da família Addams, que superou as expectativas e arrecadou US$ 30,3 nos EUA.

A nova obra conta com Charlize Theron, Chloe Grace Moretz e Oscar Isaac entre os dubladores.

Por sua vez, “Projeto Gemini”, do diretor Ang Lee e que conta com Will Smith representando dois papéis, um deles um clone, estreou com US$ 20,5 milhões entrando nas bilheterias, número bem inferior ao previsto para a produção de US$ 138 milhões.

Por sua vez, a animação “Abominável”, dirigida por Jill Culton, Todd Wilderman, que foi número 2 da semana passada, arrecadou R$ 6,2 milhoes. Já “Downton Abbey”, adaptação da bem-sucedida série de televisão, somou US$ 4,9 milhões. EFE