Quando e como assistir à abertura Copa do Mundo da Rússia 2018

São Paulo – A Copa do Mundo da Rússia começa oficialmente nesta quinta-feira (14), às 11h30 (horário de Brasília), com uma cerimônia de abertura que promete ser mais curta e modesta do que as de edições anteriores do maior evento da Fifa.

Quem não pôde ir ao país sede e quiser assistir ao vivo à celebração poderá acompanhar as transmissões da rede Globo (na TV aberta), do SporTV e do Fox Sports, que prometem iniciar a cobertura já algumas horas antes de seu início oficial.

Antecedendo a partida entre Rússia e Arábia Saudita, que darão o pontapé inicial às 12 horas, a soprano russa Aida Garifullina e o cantor britânico Robbie Williams se apresentarão no Estádio Luzhniki, em Moscou, para um público de aproximadamente 80 mil pessoas.

Em 2016, o músico se envolveu em uma polêmica com o país sede ao lançar a música Party Like a Russian (Festeje como um russo), na qual foi acusado de depreciar a população russa.

Embora a Fifa não tenha divulgado muitos detalhes, quem apresentará a cerimônia será o ex-jogador brasileiro Ronaldo, campeão mundial pelo Brasil em 1994 e 2002. Também confirmou presença no evento o presidente russo, Vladimir Putin.