Copa 2018: Rússia vence Egito por 3 a 1 e fica perto da classificação

São Petersburgo, Rússia – Embalada após a ótima estreia, a Rússia continuou a mostrar força como seleção anfitriã e ficou muito perto da inédita classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo após vencer por 3 a 1 o Egito do badalado atacante Mohamed Salah, que marcou o gol de honra em cobrança pênalti no duelo desta terça-feira no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo.

Esta é a primeira vez desde o desmantelamento da União Soviética que a Rússia vence duas partidas na mesma edição do torneio, o que não havia ocorrido em 1994, 2002 (ambas com resultado positivo) e 2014 (quando foi eliminada sem vencer).

Além disso, os oito gols marcados até agora – contando com a goleada de 5 a 0 sobre a Arábia Saudita na partida de abertura – são um recorde para os russos em uma só edição da Copa do Mundo.

Depois de um primeiro tempo zerado, Ahmed Fathy marcou contra para a Rússia, que ampliou com Denis Cheryshev – artilheiro da competição com três gols, ao lado de Cristiano Ronaldo – e Artem Dzyuba. O Egito descontou com Salah, que converteu um pênalti marcado com o auxílio do sistema de árbitro de vídeo (VAR).

A seleção russa pode se classificar para a próxima fase já na quarta-feira, contanto que o Uruguai vença ou empate com a Arábia Saudita. Para se manter vivo, o Egito precisa da vitória saudita e, na última rodada torcerá para a Rússia ganhar do Uruguai.

Uruguai e Arábia Saudita se enfrentarão na quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), em São Petersburgo, para completar a segunda rodada do grupo A.