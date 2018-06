Copa 2018: Croácia bate Argentina por 3 a 0 e vai às oitavas após 20 anos

Nizhny Novgorod, Rússia – A Croácia não tomou conhecimento da seleção argentina de Lionel Messi, venceu duelo nesta quinta-feira por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, quando estreou na competição.

O resultado deixou os comandados por Jorge Sampaoli correndo grande risco de eliminação precoce. Com um ponto, os vice-campeões torcem para que a Islândia não vença amanhã a Nigéria. Caso a seleção nórdica obtenha os três pontos, pode até fazer um “jogo de compadres” na última rodada, em que encarará os croatas.

O placar do duelo de hoje em Nizhny Novgorod foi aberto aos 8 minutos do segundo tempo, pelo atacante Ante Rebic, que se aproveitou de falha do goleiro Willy Caballero, que errou passe dentro da pequena área e permitiu que o adversário estufasse as redes em linda finalização de primeira.

Aos 35, quando, após muitos erros em jogadas individuais, o meia Luka Modric recebeu na entrada da área, colocou o zagueiro Nicolás Otamendi para dançar e acertou uma bomba no canto esquerdo. Nos acréscimos, o meia Ivan Rakitic implodiu de vez os argentinos, fazendo o terceiro e dando números finais ao duelo.