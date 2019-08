Converse lança parceria com Tyler, The Creator no Brasil

São Paulo – No Brasil, consumidores já podem encontrar o novo Converse Golf Le Fleur, colaboração da marca com o rapper Tyler, The Creator.

O novo sneaker Color Block apresenta a silhueta do One Star com entressola em duas opções de cores: vermelho (“Racing Red”) e verde (“Kelly Green”) com costura de flor e assinatura da linha Golf Le Fleur.

O modelo será vendido somente na loja Guadalupe, em São Paulo (bairro do Bom Retiro). O preço é de R$ 749,00.

Onde comprar

Guadalupe Store

Rua Três Rios, 126 / (11) 3229-0020

Color Block, da Converse: lançamento da parceria com o rapper Tyler, The Creator