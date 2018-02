Consiga um upgrade na passagem de avião com apenas três palavras

A escritora britânica Tilly Bagshawe entrou na lista de autores mais vendidos do New York Times com mais de uma dúzia de romances. Seu primeiro, “Adorada”, foi um sucesso de vendas sexualmente explícito no estilo de Jackie Collins, e desde então ela já escreveu vários livros viciantes no mesmo estilo. Ela também escreveu diversos romances oficialmente sancionados no estilo de Sidney Sheldon. Seu último livro é o primeiro de uma série de mistérios sobre assassinatos ocorridos na zona rural britânica, região que ela adora: “Murder at the Mill” (Trapeze), que Bagshawe escreveu com o pseudônimo M.B. Shaw.

Há muito tempo expatriada, Bagshawe estima que viaja cerca de 100.000 milhas por ano entre o Reino Unido e seu lar atual, Los Angeles, onde mora com o marido Robin Nydes e quatro filhos. Sua companhia aérea preferida é a Virgin Atlantic. “Eu sou uma passageira bastante medrosa e muitas vezes me pergunto, ao entrar em um avião, se essas são as pessoas com quem eu quero morrer em uma nuvem de fumaça”, brinca ela, “e a tripulação é tão legal, está sempre rindo. Eles têm o melhor sistema de entretenimento, especialmente para as crianças, e trazem doces maravilhosos no meio do voo, que é uma das coisas preferidas dos meus filhos”.

O segredo para conseguir um upgrade com milhas? Apenas três palavras.

Nunca compramos uma passagem em uma classe superior; se alguma vez viajamos na parte da frente, foi porque usamos milhas para fazer o upgrade a partir da classe econômica. Se você quiser fazer isso, ligue para o setor de reservas e solte as palavrinhas “gestão de receita”. A tarefa da gestão de receita é garantir que um voo seja rentável, então essa é a equipe que diz [aos agentes de reserva] o que eles podem dizer; eles são como o chefe do Flying Club. Nem todos sabem que esse departamento existe e, ao mencioná-lo, você mostra que sabe como as coisas funcionam e que entende como os assentos são liberados. Diga ao agente: “A gestão de receita já liberou algum lugar na primeira classe para upgrades com milhas?”. Quando responderem que não, peça-lhes que verifiquem ou que lhe transfiram à gestão de receita para que você possa perguntar quando vão liberar e também quantos lugares restam. Responda educadamente assim: “Você tem 20 lugares não vendidos? Por que você não está liberando?”. Muitas vezes, no final da conversa, eles dizem: “OK, vamos liberar um para você”, ou eles podem lhe pedir para ligar de novo no dia seguinte. Com isso, tivemos uma taxa de sucesso de 100 por cento.

Costume britânico vai melhorar sua qualidade de vida com pouco.

Na primeira classe, eu dispenso as tacinhas de champanhe. Quero uma xícara de chá. Mas as xícaras são minúsculas, então o chá esfria, e eu detesto chá frio. Por isso, sempre levo uma caneca grande nos voos de longa distância; não é chique, mas tem uma foto da minha aldeia em Cotswolds. Tenho um fetiche com as canecas: costumo viajar com a Virgin, e eles gostam tanto de chá que têm as melhores canecas – as maiores, em comparação com as outras companhias -, mas mesmo assim elas não são grandes o suficiente para mim.

Como levar com você seu perfume preferido sem medo de quebrá-lo.

Adoro a fragrância Winter, da White Company, que, para mim, tem o cheirinho do Natal – e eu sou apaixonada pelo Natal. Mas ela não vem em frascos pequenos. Por isso, eu tenho o spray de ambientes e pulverizo ele em tudo: no meu lenço de caxemira, cheio de buracos, com o qual eu sempre viajo; no interior de minha mala; em todas as bagagens de mão; dentro de meus sapatos; em minhas meias. Eu realmente me excedo com ele. Seeu for morrer em uma fuselagem retorcida e em chamas a 9.000 metros de altitude, quero morrer com cheirinho de cravo e canela. Já que eu vou morrer, quero que seja de forma festiva.