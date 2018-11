Talvez você tenha um Montblanc. Talvez ainda não tenha conquistado sua joia, mas tem planos de adquiri-la em breve. Mas você, com certeza, se interessa por essa clássica empresa da altarelojoaria mundial. Fundada por três alemães em 1906, a empresa, que tem esse nome em homenagem ao Monte Branco, a montanha mais alta da Europa Ocidental,traz em todos seus modelos uma estrela branca que representa a edelweiss tão característica dos Alpes. Estes pormenores espelham a filosofia da Montblanc, o compromisso de atingir sempre a mais alta qualidade e, claro, despertam na gente o desejo de saber mais sobre o universo da alta relojoaria suíça.

Conquiste o seu Montblanc

–

Sabendo disso, A Montblanc Brasil lançou a ação “Conquiste o seu Montblanc”, promoção inédita que permitirá a dois felizardos viverem toda a exclusividade do universo Montblanc.

A cada R$ 3 mil em compras de relógios das coleções da marca, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a uma viagem com acompanhante à Suíça para conhecer as manufaturas Montblanc. O valor é válido para compras nas boutiques Montblanc e em lojas parcerias pelo país no período de 30 de outubro a 30 de janeiro de 2019. O tour ainda dá direito um charmoso stopover em Paris.Tentador, não?

A premiação contempla passagens ida e volta em classe executiva e a duração da viagem é de sete noites, sendo duas em Paris e cinco em Genebra, na Suíça. A hospedagem será em hotel cinco estrelas nos dois países. Os vencedores também farão um tour personalizado pelas manufaturas Montblanc nas cidades suíças de Villeret e Le Locle, uma pequena localidade adjacente a La Chaux-de-Fonds que é, há séculos, um dos principais centros de produção relojoeira suíça, além de ser o local onde a Montblanc começou a produzir seus relógios. Tudo por conta da marca. Podem participar clientes Montblanc maiores de 18 anos.

Para saber mais, acesse www.conquisteoseumontblanc.com.br.