Conmebol usará VAR a partir das quartas da Libertadores e da Sul-Americana

Assunção – A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que usará o sistema de árbitro de vídeo (VAR) a partir das quartas de final da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana deste ano.

No total, serão 28 partidas que terão VAR nos dois torneios. Segundo o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, o sistema também será utilizado nas partidas da Recopa.

“Decidimos que a partir das quartas de final o VAR será aplicado nas duas competições”, indicou o dirigente.

O presidente da Conmebol também avaliou o uso do sistema na Copa do Mundo. Segundo ele, os árbitros que apitam jogos das duas competições continentais sul-americanas já estão acostumados com a tecnologia, o que facilitará o trabalho de implementação.

“Gosto do VAR e estou convencido que é algo sem volta”, avaliou.

Esta será a segunda vez que a Conmebol utiliza o VAR em competições. A primeira vez ocorreu em 2017 nas semifinais e final da Libertadores e nas decisões da Sul-Americana e da Recopa.