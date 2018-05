Conheça sete fatos sobre Meghan Markle, futura integrante da família real

São Paulo – É provável que só quem acompanhe a série americana “Suits” saiba, minimamente, quem é Meghan Markle. A atriz virou o centro das atenções nos últimos tempos depois do anúncio do relacionamento dela com o príncipe Harry.

Embora não seja a primeira plebeia a entrar para a família real britânica, ela faz sua estreia como “estrangeira” na realeza. Enquanto Kate Middleton e a princesa Diana nasceram No Reino Unido, Meghan é norte-americana.

Mas há outros detalhes interessantes sobre a vida da futura integrante da realeza – como ter trabalhado em uma espécie de Show do Milhão americano – que talvez nem os mais apaixonados por “Suits” conheçam.

Confira os sete fatos sobre Meghan:

1. Meghan é nome do meio. O nome completo dela é Rachel Meghan Markle. Coincidentemente, é o nome da personagem que interpretou até pouco tempo atrás em “Suits”, Rachel Zane.

2. Aos 36 anos de idade (sim, ela é mais velha do que Harry, que tem 33), ela se formou na Universidade de Northwestern, em Illinois, em 2003, com dupla especialização em teatro e estudos internacionais.

3. O primeiro papel de Meghan em uma produção ficcional foi na série “General Hospital”. Ela apareceu como uma enfermeira de nome Jill em um episódio que foi ao ar em 14 de novembro de 2002.

4. Como o pai dela, Thomas Markle, trabalhava como diretor de iluminação, ela o acompanhava com frequência para alguns sets de gravação. Um deles era de “Married… With Children”. “Todos os dias depois da escola, por dez anos, eu estava no set de “Married… With Children”, que era um lugar divertido e perverso para uma pequena garota uniformizada de uma escola católica crescer”, disse ela à revista “Esquire”.

5. Já na série “Suits”, ela participou desde o episódio piloto em 2011. No último episódio da sétima temporada, a personagem Rachel Zane se casa com Mike Ross.

6. Depois disso, ela desistiu da carreira de atriz para de mudar para Londres. Como futura integrante da família real britânica, ela terá de comparecer a compromissos oficiais da realeza e, talvez, sua profissão pudesse atrapalhar esses encontros.

7. Antes da fama, Meghan trabalhou em Hollywood como modelo e até apareceu como uma das garotas que segurava uma maleta no programa “Deal or No Deal”, uma espécie de Show do Milhão americano.