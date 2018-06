Conheça os 12 estádios da Copa 2018 e os jogos que acontecerão neles

São Paulo – A menos de uma semana para o início da Copa do Mundo 2018 na Rússia, todos os estádios já estão prontos para receber os mais de 60 jogos do torneio.

Ao todo, 12 estádios serão palco das partidas, sendo sete deles construídos especialmente para o mundial. Segundo estimativas, mais de 3 bilhões de dólares foram gastos para construção e reforma dos estádios russos.

A Copa do Mundo 2018 começa oficialmente dia 14 de junho com o jogo de estreia entre Rússia e Arábia Saudita, no estádio de Luzhniki, em Moscou. A partida acontece ao meio dia (horário de Brasília). Antes do jogo, no entanto, está prevista uma curta cerimônia de abertura do mundial.

Confira a seguir os detalhes dos 12 estádios da Copa 2018 e todos os jogos que acontecerão em cada um deles:

Estádio Luzhniki

–

Capacidade: 80.000 pessoas

Localização: Moscou

Fundação: 1956

Jogos Datas Rússia X Arábia Saudita (Grupo A) 14/jun Alemanha X México (Grupo F) 17/jun Portugal X Marrocos (Grupo B) 20/jun Dinamarca X França (Grupo C) 26/jun Oitavas de final 01/jul Semifinal 11/jul Final 15/jul

Estádio Spartak

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Moscou (Tushino)

Fundação: 2010

Jogos Datas Argentina X Islândia (Grupo D) 16/jun Polonia X Senegal (Grupo H) 19/jun Bélgica X Tunísia (Grupo G) 23/jun Sérvia X Brasil (Grupo E) 27/jun Oitavas de final – 03/07 03/jul

Estádio Kaliningrad

–

Capacidade: 35.000 pessoas

Localização: Kaliningrad

Fundação: 2018

Jogos Datas Croácia X Nigéria (Grupo D) 16/jun Sérvia X Suíça (Grupo E) 22/jun Espanha X Marrocos (Grupo B) 25/jun Inglaterra X Bélgica (Grupo G) 28/jun

Arena Volgograd

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Volgograd

Fundação: 2018

Jogos Datas Tunísia X Inglaterra (Grupo G) 18/jun Nigéria X Islândia (Grupo D) 22/jun Arábia Saudita X Egito (Grupo A) 25/jun Japão X Polônia (Grupo H) 28/jun

Arena Ekaterinburg (Estádio Central)

–

Capacidade: 35.000 pessoas

Localização: Ekaterinburg

Fundação: 1957

Jogos Datas Egito X Uruguai (Grupo A) 15/jun França X Peru (Grupo C) 21/jun Japão X Senegal (Grupo H) 24/jun México X Suécia (Grupo F) 27/jun

Estádio Fisht

–

Capacidade: 40.000 pessoas

Localização: Sochi

Fundação: 2013

Jogos Datas Portugal X Espanha (Grupo B) 15/jun Bélgica X Panamá (Grupo G) 18/jun Alemanha X Suécia (Grupo F) 23/jun Austrália X Peru (Grupo C) 26/jun Oitavas de final 30/jun Quartas de final 07/jul

Arena Kazan

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Kazan

Fundação: 2013

Jogos Datas França X Austrália (Grupo C) 16/jun Irã X Espanha (Grupo B) 20/jun Polônia X Colômbia (Grupo H) 24/jun Oitavas de final 30/jun Quartas de final 06/jul

Estádio Nizhny Novgorod

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Nizhny Novgorod

Fundação: 2018

Jogos Datas Suécia X Coreia do Sul (Grupo F) 18/jun Argentina X Croácia (Grupo D) 21/jun Inglaterra X Panamá (Grupo G) 24/jun Suíça X Costa Rica (Grupo E) 27/jun Oitavas de final 01/jul Quartas de final 06/jul

Arena Samara

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Samara

Fundação: 2018

Jogos Datas Costa Rica X Sérvia (Grupo E) 17/jun Dinamarca X Austrália (Grupo C) 21/jun Uruguai X Rússia (Grupo A) 25/jun Senegal X Colômbia (Grupo H) 28/jun Oitavas de final 02/jul Quartas de final 07/jul

Arena Rostov

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Rostov-on-Don

Fundação: 2018

Jogos Datas Brasil X Suíça (Grupo E) 17/jun Uruguai X Arábia Saudita (Grupo A) 20/jun Coreia do Sul X México (Grupo F) 23/jun Islândia X Croácia (Grupo D) 26/jun Oitavas de final 02/jul

Estádio Saint Petersburg (Krestovsky Stadium)

–

Capacidade: 67.000 pessoas

Localização: Krestovsky

Fundação: 2017

Jogos Datas Marrocos X Irã (Grupo B) 25/jun Rússia X Egito (Grupo A) 19/jun Brasil X Costa Rica (Grupo E) 22/jun Nigéria X Argentina (Grupo D) 26/jun Oitavas de final 03/jul Semifinal 10/jul Jogo do terceiro lugar 14/jul

Arena Mordovia

–

Capacidade: 45.000 pessoas

Localização: Saransk

Fundação: 2018