Conheça o relógio dos presidentes

São Paulo – O presidente americano Lyndon B. Johnson. O bilionário Warren Buffett. O rapper Jay Z. O mafioso Tony Soprano, o personagem mais conhecido de James Gandolfini. Todos eles, cada um a seu tempo, um deles no seriado “Família Soprano”, ocuparam a lista dos homens mais poderosos do mundo. A Rolex os mantém ainda em uma segunda lista: todos carregaram no pulso o modelo Day-Date, que passou à história como “o relógio dos presidentes”.

Feito de ouro 18 quilates ou platina, o modelo foi lançado pela relojoaria suíça em 1956. Chamou a atenção por exibir simultaneamente o dia da semana por extenso e a data em uma abertura no mostrador, além de conter uma pulseira com três fileiras de elos semicirculares, apelidada de Pulseira Presidente. O primeiro mandatário americano a se deixar fotografar com um deles foi Lyndon B. Johnson (1908-1973).

Reza a lenda que Marilyn Monroe presenteou John F. Kennedy com um modelo na mesma noite em que o surpreendeu com sua tórrida versão de “Happy birthday, Mr. President” no Madison Square Garden. “JACK, with love as always from MARILYN, May 29th 1962”, dizia a inscrição gravada no relógio, leiloado em 2005 para um comprador anônimo por US$ 120 mil.

Outro famoso proprietário de um Day-Date, o investidor bilionário Warren Buffett já declarou que gostaria de comprar também a relojoaria suíça. “Eles têm o meu número, mas não me ligaram”, afirmou. Protagonista de “Família Soprano”, o mafioso com transtorno de humor vivido por James Gandolfini também expunha seu poder por meio do Day-Date que levava no pulso.

“O relógio dos presidentes”, a Rolex afirmava num anúncio dos anos 1980, quando o modelo podia ser comprado por US$ 1 mil. As versões lançadas neste ano, equipadas com o calibre 3255, mecanismo que se vale de 14 patentes para melhorar a precisão, a autonomia, e a resistência a choques e ao magnetismo, custam a partir de R$ 144.700.