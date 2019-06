Conheça o novo Rolex Day-Date 40, apresentado este ano

São Paulo – Um dos importantes lançamentos da Rolex para 2015 foi seu novo calibre 3255 e, claro, os novos relógios que são equipados com ele: os novos Rolex Day-Date 40, com caixa de 40 mm de diâmetro e quatro variações de caixa.

O novo modelo deve entrar no mercado em substituição ao relógio Rolex Day-Date II, que possui 41 mm de diâmetro.

Ouro branco 18 quilates, ouro amarelo 18 quilates, ouro Everose e platina, estão são as opções que os apaixonados pela marca podem esperar.

Mas, ainda dentro desta gama, é possível encontrar variação de mostradores. A relojoaria não apresentou peças em versões mais econômicas, por assim dizer, então a linha não conta com opção em aço inoxidável.

Classicamente, os novos modelos apresentam horas, minutos e segundos centrais, uma janela de dia na posição de 3 horas, sob a famosa lupa clássica da Rolex, e dia da semana na porção superior do mostrador.

Dentre as variações, há ainda a opção de índices em formato bastão ou ainda algarismos romanos, com um visual arrojado.

Outra alteração que a marca realizou foi na pulseira Presidente que, agora, possui links de cerâmica que evitam o afrouxamento das peças.

Além disso, um novo perfil de encaixe faz com que a caixa e a pulseira pareçam que tenham sido criadas a partir de um único bloco de metal.

Já o novo calibre 3255, completamente desenvolvido e elaborado in-house proporciona uma precisão ainda mais restrita do que a certificação COSC exige: variação máxima de +2 e -2 segundos por dia.

A nova concepção ainda permite uma reserva de energia de 70 horas. Um novo barrilete de energia permitiu abrigar uma mola ainda maior do que antes, além do novo design do escapamento.