Conheça o novo M5, modelo de alto desempenho da BMW

O novo BMW M5 acaba de desembarcar no Brasil honrando a tradição de alta performance dos modelos BMW M, que angariaram fãs em todo o planeta desde o início das suas atividades, na década de 1970.

Foi no Salão de Amsterdã de 1984 que o BMW M5 fez sua primeira aparição pública, fazendo brilhar os olhos dos entusiastas de automóveis. O sedã Série 5 aparecia ali na forma de um genuíno esportivo, encontrando grande sucesso nas concessionárias no ano seguinte. Mais do que isso, o primeiro M5 transformou a essência da BMW Motorsports.

Até então, a Motorsports era responsável pela participação da marca nas competições – incluindo o desenvolvimento do motor com que Nelson Piquet foi campeão na Fórmula 1, em 1983. A partir dali, a Motorsports – hoje chamada apenas de BMW M – passou a criar um modelo de alta performance para a maior parte dos carros da marca bávara.

A Motorsports já havia desenvolvido o superesportivo M1, que é cultuado até hoje. E foi exatamente do M1 que o primeiro M5 herdou o motor. Com algumas modificações, o seis cilindros em linha produzia 282 cavalos de potência e fazia o M5 acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos – números impressionantes para um carro de passeio na época.

Novidades que fazem jus à tradição

O esportivo recém-lançado utiliza a nova versão do motor 4.4 V8 biturbo com 600 cavalos de potência (são 40 cv a mais que a geração anterior) e faz o novo M5 acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos – atingindo os 200 km/h em 11,1 segundos.

Já a velocidade máxima chega a 305 km/h com o pacote M Driver, presente em todos os carros M no Brasil. Até o fim de 2018, a marca, inclusive, oferece um curso de pilotagem para os compradores de modelos da linha.

O novo M5 estreia também mais uma inovação da BMW M: o sistema M xDrive de tração integral (4WD), desenvolvido especialmente para veículos de alta performance.

Sistema permite até cinco combinações entre modos de tração e controle de estabilidade

O M xDrive oferece três modos de tração: 4WD e 4WD Sport, que proporcionam segurança e conforto no dia a dia, e a tração traseira (2WD), que é uma das características mais apreciadas pelos fãs da pilotagem e sempre esteve presente na maior parte dos modelos BMW.

O motorista pode selecionar entre cinco configurações: 4WD com o controle dinâmico de estabilidade (DSC) ativado – mas sem deixar a esportividade de lado, pois permite um escorregamento das rodas traseiras em saídas de curva –; tração 4WD com nível médio do DSC, possibilitando manobras de drift; e três opções com o DSC desligado, que aumentam a proporção da força enviada ao eixo traseiro. A cada estágio, o nível de intervenção no controle do piloto sobre o carro aumenta.

Detalhes que fazem a diferença

Visualmente, o M5 se distingue por muitos detalhes. Os para-lamas são mais largos, os para-choques frontais possuem entradas de ar maiores para uma melhor refrigeração do motor e do sistema de freios, o capô tem vincos mais agressivos, enquanto as rodas de 20 polegadas apresentam design exclusivo M.

Na traseira há a presença de um difusor, elemento aerodinâmico que aumenta a aderência do carro nas curvas, e do sistema de escapamento M Sport com quatro saídas, que ajudam a otimizar a performance. Um sistema de flaps permite a variação da resposta acústica do V8: o motorista pode optar por um som mais discreto ou pelo ronco esportivo pleno.

Design esportivo apresenta elementos aerodinâmicos na traseira

Com o Performance Pack, o BMW M5 conta com itens exclusivos como teto de fibra de carbono, capa do motor M Carbon, pinças de freio douradas com o logotipo M e discos de freio perfurados M Sport de cerâmica. Além de um visual mais impactante, o pacote diminui o peso total em 21 quilos, redução que proporciona respostas ainda mais ágeis do carro.

Claro que o desempenho excepcional é a principal virtude do novo BMW M5, mas certamente não é a única. O interior oferece um padrão de acabamento elevado, com materiais nobres (como o revestimento de couro no painel), console central com detalhes black piano e acabamento de cerâmica no iDrive Touch Controller, que controla o sistema de entretenimento e navegação do veículo.

Os ocupantes ainda são agraciados, entre outros mimos, com o ar-condicionado de quatro zonas, teto solar elétrico, iluminação ambiente interna e bancos dianteiros esportivos, que oferecem regulagens elétricas, memória e opção de ajuste lombar, além do sofisticado sistema de áudio surround Bowers & Wilkins Diamond, de 1 400 W e 16 alto-falantes.

Tecnologia de última geração

O novo BMW M5 também possui os mais modernos sistemas de assistência à condução e de conectividade. Como o Driving Assistant Plus, que, graças a uma série de sensores e câmeras, emite alertas sobre situações de trânsito cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa e aproximação frontal, além de realizar intervenções de direção corretivas.

Já o Parking Assistant Plus faz manobras de estacionamento paralelas ou perpendiculares automaticamente e permite checar em tempo real o entorno ou visualizar a projeção 3D de cima do veículo na tela central sensível ao toque. E o motorista conta com muito mais segurança com o BMW Night Vision, que identifica pedestres e animais na pista mesmo em situações de pouca iluminação, emitindo alerta para o motorista – e, caso não haja intervenção, os freios são acionados automaticamente.

Esse alerta pode ser visualizado no painel ou no BMW M Head-up display, mais um item exclusivo dos veículos da linha. Ele projeta imagens coloridas de alta qualidade no para-brisa – de forma que o motorista tenha acesso a informações imprescindíveis à condução, como velocidade, rotação do motor e marcha em uso, sem tirar os olhos da pista. Também podem ser exibidos dados de navegação – com setas indicando a distância e o sentido da próxima conversão.

Head-up display exibe dados na altura da visão do motorista

E com o BMW ConnectedDrive, o motorista tem à sua disposição serviços como informações do trânsito em tempo real, alerta de manutenção do veículo, sistema de concierge capaz de realizar pesquisas e indicar informações de eventos, restaurantes e locais de interesse, além da Chamada de Emergência Inteligente, acionada pelo motorista ou automaticamente caso uma colisão seja detectada.

Graças à combinação de design, tecnologia e conectividade, a tradição de alta performance da família Motorsports, iniciada há mais de quatro décadas, chega renovada em 2018.