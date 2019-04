Conheça o carro de Fernando Alonso na Indy-500

Campeão da F1 e vencedor do GP de Mônaco, bem como das 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso já tem carro para tentar um feito histórico se completar a tríplice coroa do automobilismo mundial.

A tradicional equipe McLaren, de tantas conquistas na F1 (incluindo o tricampeonato de Ayrton Senna), apresentou o carro que o espanhol vai alinhar no grid deste ano das 500 Milhas de Indianápolis.

Na Indy-500, assim como em toda temporada do campeonato, todas equipes usam o mesmo chassi Dallara. São dois tipos de motores: Honda e Chevrolet, que será usado por Alonso (famoso por suas reclamações contra a Honda nos seus últimos anos na F1).

Novo carro da McLaren, que será pilotado por Fernando Alonso na Fórmula Indy

Esta será a segunda vez de Alonso na prova em oval mais famosa do mundo: ele estreou em 2017, quando inclusive deixou de disputar o GP de Mônaco (que é realizado no mesmo final de semana).

O espanhol terá um desenho bem parecido com o usado pela McLaren na F1, com a cor laranja e detalhes em azul. Já o número será o 66, usado pelo piloto Mark Donahue em 1972, que venceu a Indy 500 para a McLaren em um carro então preparado por Roger Penske.

“Estou emocionado por finalmente apresentarmos ao mundo o carro #66 que vai correr pela McLaren nas 500 Milhas de Indianápolis em maio. Na fábrica da McLaren, a equipe trabalhou duro para ter um carro pronto para o nosso retorno a Indy e ele está fantástico com as cores da McLaren Racing. Minhas esperanças para a corrida continuam sendo as mesmas: ganhar a Indy-500 e conquistar a Tríplice Coroa”, completa o espanhol.

Se conseguir este feito, Alonso se igualará ao britânico Graham Hill, único a vencer as três maiores provas do mundo há mais de quatro décadas.