Conheça cinco tendências do verão 2019 da SPFW para adotar agora

São Paulo – Das passarelas para as ruas, boa parte das coleções apresentadas nos desfiles da mais recente São Paulo Fashion Week, a de número 46, já está disponível nas lojas brasileiras. Nas das marcas participantes do evento e também nas redes de fast fashion, em leituras e preços mais acessíveis.

A seguir, apresentamos cinco elementos que vão, desde já, ajudar a desenhar o guarda-roupa do verão 2019.

Linho

Desfile da Osklen na SPFW Desfile da Osklen na SPFW

É o tecido da vez na moda. Vem embalado por um tipo de consumo ligado a sustentabilidade e a tudo que é natural e orgânico. Esta mesma onda reforça o uso de algodão e as roupas confortáveis, muitas delas com formas amplas e exageradas. Quem fez: Osklen, Handred, Beira e Helena Pontes.

Franjas

Desfile da Bobstore na SPFW Desfile da Bobstore na SPFW

Elas são um dos elementos chave das coleções mostradas no evento. Surgiram nas passarelas em leituras diversas. Nas das marcas Lilly Sarti, Bobstore e no masculino de João Pimenta, elas surgem envoltas numa atmosfera western. Na coleção da grife Apartamento 03, são um recurso que confere leveza e movimento aos vestidos.

Monocromia

Desfile da Cacete na SPFW Desfile da Cacete na SPFW

As cores vibrantes e os looks inteiros de uma única cor são outros fundamentos dessa temporada mais recente. A ideia foi explorada nas passarelas de Amir Slama, Torinno, Osklen, Handred, Lilly Sarti e Cacete, entre outros.

Esportividade

Desfile da Piet na SPFW Desfile da Piet na SPFW

A influência das roupas esportivas está no ar. Ela imprime conforto e um ar mais despojado a looks sofisticados. Na Apartamento 03, por exemplo, surge na forma de bermudas de ciclista combinadas a tops com babados. Na Cacete Company está em looks feitos em tricô que evocam roupas de ginástica, e na masculina Piet aparece misturada a peças de alfaiataria.

Tropicalismos

Desfile de Amir Slama na SPFW Desfile de Amir Slama na SPFW

Com o verão se aproximando, os motivos tropicais de novo voltam a ganhar destaque. Desta vez, além de folhagens e palmeiras em versões gráficas, há florais ampliados, quase abstratos, toda sorte de frutas e também pássaros nas coleções de Água de Coco, PatBo e Amir Slama.