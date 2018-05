Conheça as famílias reais mais ricas da Europa

São Paulo – Com a aproximação do casamento real entre o príncipe Harry e de sua noiva Meghan Markle, a família real britânica está no centro dos holofotes.

Mesmo detalhes sobre o bolo, os convites, presentes e a festa são notícias acompanhadas de perto pelos fãs da monarquia.

No entanto, a fortuna de cerca de meio bilhão de dólares da Rainha Elizabeth II não é, nem de longe, a maior do continente. Ela está apenas em quarto lugar no ranking das famílias reais mais ricas da Europa, de acordo com levantamento feito pelo Business Insider.

O nobre no topo da lista é o Príncipe Hans Adam II, de Lichtenstein. Com uma fortuna de 5 bilhões de dólares, ele recebe cerca de 270 mil dólares por ano em subsídios para suas despesas pessoais. O dinheiro vem de um banco, que é controlado por ele, e de uma fundação de investimentos, com ativos como vinículas, terras e imóveis estrangeiros.

Em segundo lugar na lista, está o grão-duque de Luxemburgo, Henri. Apenas em 2017, seu orçamento para cuidados da casa foi superior a 12 milhões de dólares.

Em seguida está o príncipe Albert II, de Mônaco. Mais de um quarto das terras principado, conhecido por cassinos e pelo circuito de Fórmula 1, estão nas mãos da família real. Com uma fortuna de 1 bilhão de dólares, o príncipe ainda possui uma coleção de carros, de selos e participação em um resort.

Veja abaixo as 10 famílias reais mais ricas da Europa, de acordo com o Business Insider.

A publicação ressalta que os valores são uma aproximação, dado que os números exatos são muito difíceis de conseguir.