Conheça as cores que serão tendência na decoração em 2019

Com a chegada de um novo ano. sentimos que o novo ciclo pode ser melhor e nos renovamos para tentar deixar problemas para trás. Não seria, portanto, natural expressar esse sentimento também na decoração da casa?

Faltando menos de dois meses para o final do ano, empresas já apresentaram suas paletas de tons para 2019. Uma delas é o instituto norte-americano Pantone, responsável pelo desenvolvimento de sistemas de cores padronizados. Toda a indicação da Pantone é baseada em estudos para atender às emoções culturais da atualidade.

“Com mais opções do que nunca, é essencial que marcas de móveis e designers de interiores se conectem com seus consumidores e entreguem temas, paletas e cores que engajem e estimulem”, diz o vice-presidente da Pantone, Laurie Pressman.

A cada nova temporada, a Pantone lança novas cores. Em 2016, criou o Rose Quartz e o Serenity. Em 2017, o Greenery. E neste ano, o Ultra Violet. Para o ano que vem, a empresa lançou oito opções de cores, divulgadas no livro “Pantone View Home + Interiors 2019”. Elas são voltadas especialmente para o design de interiores, incluindo utensílios domésticos. As inspirações do laboratório foram as mais variadas.

Ficou curioso para saber quais cores estarão em alta ? Confira as oito novas paletas da Pantone:

Cravings

Projeto de Brunete Fraccaroli Projeto de Brunete Fraccaroli

Essa paleta teve inspiração em temperos culinários e pratos, como sobremesas de frutas. Os tons associados a ela são vermelhos, rosas e violetas.

Classic

Projeto na Casa Cor 2016 Projeto na Casa Cor 2016

Como o nome da paleta sugere, está associada a sobriedade, elegância e itens duradouros, como metais e prata. As cores indicadas são o azul marinho, o marrom, o cinza, o vermelho vinho e o negro caviar.

Syncopated

Projeto do D&D Show e dos arquitetos Joana Deicke Maria Manoela Bento Pereira Projeto do D&D Show e dos arquitetos Joana Deicke Maria Manoela Bento Pereira

Essa paleta traz a ideia da energia contagiante das cores branco brilhante, amarelo e vermelho quente.

Paradoxical

Projeto exposto na Casa Cor Minas Gerais em 2017 Projeto exposto na Casa Cor Minas Gerais em 2017

Esta paleta aborda o efeito de materiais sintéticos, ao mesmo tempo luxuosos e acessíveis. Contém tons de azul, roxo, rosa e verde.

Musings

Essa paleta tem relação com sentimentos, um estilo de vida mais calmo e saúde. Por isso, os tons são bastante suaves, como verde e rosa claro.

Cherish

Projeto exposto no D&D Show e da Bianchi & Lima Arquitetura Projeto exposto no D&D Show e da Bianchi & Lima Arquitetura

Assim como na Musings, na Cherish é proposto o uso de cores claras. Mas, a ideia dessa paleta é explorar as memórias, os sentidos e sentimentos de conforto, amor, prazer e carinho. Um tom de destaque é o “Rose gold”.

Meanderings

A paleta revela o que há de mais prazeroso na vida: culturas e destinos desconhecidos que podemos entrar em contato ao longo de nossa trajetória. Entre as cores que podem exemplificar o conceito está o verde turquesa.

Proximity

Projeto da Inove Design Projeto da Inove Design

Esta paleta aborda o contato da criação do homem e da natureza com as novas tecnologias aprimoradas pela ciência – uma complexa realidade do século XXI. Ela reúne, em sua lista, tons como verde-tropical, azul-esverdeado, azul-real, entre outros.

Como aplicar as cores tendência nos ambientes

São tantas opções de cores que fica difícil saber o que utilizar na decoração da casa. Afinal, como deixar os ambientes mais bonitos e atuais?

Especialistas em design de interiores afirmam que 2019 será um ano para incluir elementos naturais no ambiente, priorizando a harmonia e o aconchego.

Veja abaixo quatro cores apontadas como tendência para o próximo ano e ideias de como adequá-las à decoração da casa:

Verde escuro

Projeto da Marília Veiga Projeto da Marília Veiga

Esta cor deve ser incluída de forma moderada nos ambientes. Uma ideia é inseri-la em apenas uma parede do cômodo, colorindo o restante com um tom mais neutro, como o branco. A cor pode ser acompanhada por plantas para dar a ideia da conexão com a natureza.

Amarelo ouro

Projetos da Ana Luisa Previde e do MeyerCortez Arquitetura & Design Projetos da Ana Luisa Previde e do MeyerCortez Arquitetura & Design

A cor pode ser combinada ao verde escuro e aplicada a um papel de parede, móvel ou acessório da decoração. Eles devem ser utilizados apenas em locais específicos da casa, ajudando a criar ambientes refinados.

Vermelho-terracota

Projetos de Roberto Migotto e Cor Paraguai Projetos de Roberto Migotto e Cor Paraguai

A cor deve ser utilizada com cuidado, pois pode gerar sensações diferentes, como fome ou irritabilidade. A sugestão é que seja incluída em pequenos detalhes da decoração, como estampas de capas de almofadas e utensílios de cozinha. O melhor seria combiná-la com tonalidades neutras, como o marrom e o bege; ou frescas, como o verde.

Berinjela

Projeto de Daiana Arnold Projeto de Daiana Arnold

A cor luxuosa combina muito bem com propostas de decoração mais femininas; pode ser perfeita em conjunto com elementos nos tons bege, branco e cinza, ou ainda um mix de estampas em rosa claro.

