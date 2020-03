Conheça a relojoaria movida a tequila

Há negócios que começam como uma grande brincadeira e logo tiram o sono de companhias com longa tradição. A destilaria Casamigos, por exemplo, que produz mezcal e tequila. Ela foi fundada em 2013 por George Clooney, o empresário Rande Gerber, marido de Cindy Crawford, e o ator Mike Meldman.

Por que o trio de amigos resolveu tirar o projeto do papel? Para abastecer as festas de suas casas em Cabo San Lucas, no México, com variedades que não precisam ser disfarçadas com sal ou limão.

Com Clooney como garoto-propaganda, a marca logo virou a mais pedida em bares de bairros moderninhos como o Brooklyn, em Nova York — e olhe que para o consumidor final as garrafas custam a partir de 45 dólares. Em 2017, a destilaria foi comprada pela Diageo por 1 bilhão de dólares.

Seamaster Planet Ocean “Deep Black” Casamigos Seamaster Planet Ocean “Deep Black” Casamigos

Seamaster Planet Ocean “Deep Black” Casamigos Seamaster Planet Ocean “Deep Black” Casamigos

No ano passado, a relojoaria Omega resolveu se associar à empreitada etílica de Clooney e companhia. Em parceria com a marca, a grife suíça lançou uma versão do Seamaster limitada a oitenta unidades. O modelo ganhou o nome de Seamaster Planet Ocean “Deep Black” Casamigos.

Em cerâmica preta, a caixa de 45,5 mm ganhou uma textura fosca que remete à garrafa de mezcal da Casamigos, vendida a 73 dólares para o consumidor final. O mostrador também é de cerâmica preta fosca e exibe o logotipo da destilaria, assim como a parte traseira, de cristal de safira.

A pulseira de borracha preta possui costuras em preto e o calibre é o Omega Master Chronometer 8906. Voltado para mergulhadores, o relógio resiste a profundidades de até 600 metros. Preço: US$ 11,600.