Conheça a igreja que recebeu o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

O príncipe Harry da Inglaterra e a atriz Meghan Markle se casaram neste sábado na Capela de São Jorge, uma igreja intimamente ligada à história da monarquia.

Local de descanso eterno de reis e rainhas, e epicentro da cavalaria inglesa, a igreja do Castelo de Windsor – residência real a pouco mais de uma hora de Londres na direção oeste – tem sido testemunha de muitos casamentos reais e cerimônias oficiais.

Inspirando-se nos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, Edward III fundou em 1348 a Nobilíssima Ordem da Jarreteira, a mais prestigiosa do país.

O rei escolheu a capela de Windsor como a “igreja-mãe” da ordem e a dedicou ao padroeiro da Inglaterra, São Jorge.

Em uma cerimônia anual que ainda é realizada, os cavaleiros da ordem entram em procissão no templo usando os seus melhores trajes: capas de veludo azul e chapéus pretos do mesmo tecido, adornados com penas brancas de avestruz.

A ordem tem apenas 24 membros e cada um tem o seu assento na igreja, ornamentado com seu escudo de armas.

O ex-primeiro-ministro britânico John Major, o rei da Espanha e o imperador japonês Akihito são membros da ordem.

Obra-prima do estilo gótico inglês

A capela foi reconstruída entre 1475 e 1528 no estilo gótico que hoje é o seu traço.

Sua abóbada com nervuras, suas pedras elaboradamente talhadas e seus vitrais fazem dela um dos melhores exemplos deste estilo na Inglaterra.

A espada do rei Edward III, de dois metros de comprimento, está pendurada na igreja.

No exterior existem 76 esculturas das feras da rainha, representando os 14 animais heráldicos, incluindo o leão da Inglaterra, o dragão vermelho de Gales e o falcão prateado de York.

A igreja conserva uma porta original de meados do século XIII, que é usada apenas pela família real quando participa de cultos religiosos.

O príncipe Henry, neto da rainha, foi batizado lá em dezembro de 1984.

Quando ele e a atriz se casarem na capela diante de 600 convidados, estarão perto de vários reis.

Edward IV, Henry VI e Edward VII, Henry VIII, o executado Charles I e George III – o último monarca inglês que reinou no país de Markle, os Estados Unidos -, são alguns dos que descansam neste templo.

Lista de casamentos

A Capela de São Jorge tem sido palco de muitos casamentos reais, além de funerais.

Quando o pai de Harry, o príncipe Charles, herdeiro do trono, voltou a se casar, em 2005, com Camilla, o matrimônio não pôde ser celebrado na igreja porque os dois eram divorciados.

Ao invés disso, casaram na Prefeitura de Windsor e receberam uma benção na capela na presença da rainha.

O último casamento real na Igreja de São Jorge havia acontecido em 2008, quando o neto mais velho de Elizabeth II, Peter Phillips, se casou com a canadense Autumn Kelly.

A capela será cenário de um novo casamento este ano, quando a princesa Eugenie, neta da rainha, filha do príncipe Andrew, se casar com Jack Brooksbank em 12 de outubro.