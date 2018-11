Confira os vencedores do Prêmio Jabuti 2018

O Prêmio Jabuti 2018 foi entregue nesta quinta-feira, 8, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. A premiação passou por uma reformulação, agora tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), e premia apenas o primeiro colocado de cada uma delas.

O vencedor do Livro do Ano vai receber R$100 mil – o vencedor de cada categoria recebe agora R$ 5 mil (eram R$3,5 mil em 2017).

Duas novas categorias foram criadas este ano: formação de novos leitores e impressão.

Em junho, em uma das polêmicas que envolveu o prêmio este ano, Luiz Armando Bagolin renunciou ao cargo de curador, que ele ocupava pelo segundo ano. Em seguida, a CBL anunciou que para este não iria considerar as sugestões que vieram após a mudança do regulamento – a maior desde 2013.

Veja a lista de vencedores do Jabuti 2018 abaixo:

Eixo: Literatura

LIVRO DO ANO

“à cidade” (Autor Independente), de Mailson Furtado Viana

Conto

Título: Enfim, Imperatriz | Autor(a): Maria Fernanda Elias Maglio | Editora(s): Editora Patuá

Crônica

Título: O poeta e outras crônicas de literatura e vida | Autor(a): Rubem Braga, André Seffrin e Gustavo Henrique Tuna | Editora(s): Global Editora

Histórias em Quadrinhos

Título: Angola Janga | Autor(a): Marcelo D’Salete | Editora(s): Veneta

Infantil e Juvenil

Título: O Brasil dos Dinossauros | Autor(a): Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Poesia

Título: à cidade | Autor(a): Mailson Furtado Viana | Editora(s): Autor Independente

Romance

Título: O clube dos jardineiros de fumaça | Autor(a): Carol Bensimon | Editora(s): Companhia das Letras

Tradução

Título: O macaco e a essência | Tradutor(a): Fábio Bonillo | Editora(s): Biblioteca Azul

Título: Poemas | Tradutor(a): Geraldo Holanda Cavalcanti | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Eixo: Ensaios

Artes

Título: Imaginai! O teatro de Gabriel Villela | Autor(a): Dib Carneiro Neto e Rodrigo Louçana Audi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Biografia

Título: Roquette-Pinto: o corpo a corpo com o Brasil | Autor(a): Claudio Bojunga | Editora(s): Casa da Palavra

Ciências

Título: As Maravilhosas Utilidades da Geometria: da pré-história à era espacial | Autor(a): Adalberto Ramon Valderrama Gerbasi | Editora(s): PUCPRESS

Economia Criativa

Título: Design de Capas do Livro Didático: a Editora Ática nos Anos 1970 e 1980 | Autor(a): Didier Dias de Moraes | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Humanidades

Título: Democracia Tropical | Autor(a): Fernando Gabeira | Editora(s): Estação Brasil

Eixo: Livro

Capa

Título: O Corego: Texto Anônimo do Século XVII sobre a Arte da Encenação | Capista: Carla Fernanda Fontana | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Ilustração

Título: Os trabalhos da mão | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Editora Positivo

Impressão

Título: Bruno Dunley | Responsável: Ipsis (Jesué Pires) | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo

Projeto Gráfico

Título: CONFLITOS: FOTOGRAFIA E VIOLÊNCIA POLÍTICA NO BRASIL – 1889-1964 |Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Instituto Moreira Salles

Eixo: Inovação

Formação de Novos Leitores

1º Lugar – Projeto: Psicanálise e literatura – Freud e os clássicos | Responsável: Ingrid de Mello Vorsatz

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Fim | Autor(a): Fernanda Torres | Editora(s): Companhia das Letras / Restless Books