Confira os filmes que estreiam nesta semana nas salas de cinema

São Paulo – Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

O Parque dos Sonhos (Wonder Park, EUA-Espanha/2019, 85 min.) – Animação. Dir. Dylan Brown. A otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões cheio de passeios e animais que falam. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e ela é a única capaz de deixar o lugar mágico de novo. Livre.

ESTREIAS

Albatroz (Brasil/2019, 93 min.) – Suspense. Dir. Daniel Augusto. Com Alexandre Nero, Andréa Beltrão, Maria Flor. Casado com Catarina, uma compositora de jingles publicitários, o fotógrafo Simão se apaixona pela atriz judia Renée, com quem viaja a Jerusalém. Lá, ele registra um atentado terrorista e fica mundialmente famoso, mas também sofre críticas por não ter evitado a tragédia. 14 anos.

Capitã Marvel (Capitain Marvel, EUA/2019, 128 min.) – Ação. Dir. Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson, Samuel L. Jackson. Carol Danvers, agente da CIA, tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos, como a habilidade de voar. 13 anos.

Diários de Classe (Brasil/2019, 76 min.) – Documentário. Dir. Maria Carolina da Silva, Igor Souza. Com Vânia Lúcia, Maria José. Em três salas de aula para adultos se destacam três mulheres que têm em comum o desejo de melhorar de vida. Vânia frequenta as aulas no presídio feminino enquanto acompanha o lento desenrolar de seu processo criminal; a empregada doméstica Maria José todas as noites vai às aulas da Educação de Jovens e Adultos levando junto a filha pequena; e a adolescente transexual Tifany busca se adaptar à vida em abrigo e ser tratada pelo nome que escolheu para si mesma. 12 anos.

Raiva (Portugal-Brasil-França/2018, 84 min.) – Drama. Dir. Sérgio Tréfaut. Com Hugo Bentes, Diogo Doria. Nos campos do Baixo Alentejo, a miséria e a fome assolam a população. Quando dois violentos assassinatos ocorrem em uma só noite, um mistério toma conta do lugar. 14 anos.

O Rei de Roma (Io Sono Tempesta, Itália/2018, 97 min.) – Comédia. Dir. Daniele Luchetti. Com Marco Giallini, Elio Germano, Marcello Fonte. Numa Tempesta é um carismático homem que faz qualquer coisa para fechar um negócio, mesmo que envolva infringir a lei. 14 anos.

O Último Trago (Brasil/2016, 97 min.) – Drama. Dir. Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti. Com Rodrigo Fischer, Samya De Lavor, Rômulo Braga. Resgatada à beira da estrada, uma mulher incorpora o espírito de uma guerreira indígena. Em períodos diferentes, outros personagens e acontecimentos interligados surgem para explorar temas como morte e resistência. 14 anos.

Yomeddine – Em Busca de Um Lar (Yomeddine, Egito-EUA-Áustria/2018, 97 min.) – Drama. Dir. A.B. Shawky. Com Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy. Beshay, um coletor de lixo, embarca em uma jornada ao Egito para procurar sua família. Ele viaja com seu burro e seu aprendiz órfão ao longo do Nilo e, pela primeira vez, fica cara a cara com uma maldição. 10 anos.