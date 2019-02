Confira os filmes premiados na 69ª edição do Festival de Berlim

São Paulo – A 69ª edição do Festival de Berlim, que ocorre entre 7 e 17 de fevereiro, distribui neste sábado, 16, seus prêmios. Quase 20 júris independentes concedem honrarias, como a Anistia Internacional, que premiou um filme brasileiro, Espero Tua (Re)Volta, de Eliza Capai. O júri principal, liderado pela atriz francesa Juliette Binoche, também anunciou seus vencedores.

O diretor israelense Nadav Lapid foi o grande vencedor do Festival de Berlim, levando o Urso de Ouro pelo filme Synonymes.

O filme chinês So Long, My Son, de Wang Xiaoshuai, emplacou as estatuetas de melhor atriz e melhor ator, com Yong Mei e Wang Jingchun.

O cineasta francês François Ozon também foi reconhecido com o Urso de Prata do júri pelo seu filme By the Grance of God.

Confira a lista completa de vencedores:

Urso de ouro – melhor filme: Synonymes, de Nadav Lapid.

Prêmio do júri: By the Grace of God, de François Ozon.

Prêmio Alfred Bauer: System Crasher, de Nora Fingscheid.

Melhor diretor: Angela Schanelec (I Was at Home, But).

Melhor atriz: Yong Mei, em So Long, My Son, de Wang Xiaoshuai.

Melhor ator: Wang Jingchun, em So Long, My Son, de Wang Xiaoshuai.

Melhor roteiro: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi e Roberto Saviano, por Piranhas, de Claudio Giovannesi.