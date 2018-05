Confira os filmes e séries que chegam à Netflix em junho

São Paulo – Com o intuito de sempre trazer novidades aos seus assinantes, todos os meses a Netflix renova seu catálogo de séries, filmes e documentários e, a partir do dia 1º de junho, 53 lançamentos chegam ao canal do streaming.

O episódio final de Sense 8 e a segunda temporada de Marvel – Luke Cage estão entre as novidades previstas do gênero série.

Já entre os filmes, Marvel – Vingadores: Era de Ultron, que chega ao canal de streaming no primeiro dia do mês, é o grande destaque.

Confira a seguir todos os lançamentos previstos para junho na Netflix.