Confira os filmes e séries que chegam à Netflix em julho

São Paulo – A Netflix planeja 46 estreias para o mês de julho no Brasil. Entre filmes, séries, documentários e conteúdo infantil, alguns lançamentos do canal de streaming devem animar o mês das férias.

A quinta temporada de Bates Motel e a sexta temporada de Orange Is The New Black estão entre as novidades do gênero série aguardados para o período.

Os filmes Pixel e Vizinhos 2 também chegam ao canal em julho. Já para a criançada, a segunda temporada de Zoe e Raven é um dos destaques.

Confira a seguir todos os lançamentos previstos na Netflix em julho.