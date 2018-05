Confira o ranking da Fifa sobre as melhores seleções do mundo

Redação Central – Com a seleção brasileira na segunda posição, superada apenas pela da Alemanha, uma nova atualização do ranking da Fifa foi divulgada nesta quinta-feira, mas sem alterações nos primeiros lugares.

A Alemanha lidera a lista com 1.544 pontos, seguida pelo Brasil, com 1.384, e pela Bélgica, com 1.346, em um mês sem mudanças significativas porque “somente foram disputados sete jogos internacionais, todos amistosos”, segundo informou o site da entidade.

As 47 primeiras posições permaneceram inalteradas, com Portugal, Argentina, Suíça, França, Espanha, Chile e Polônia completando a lista das dez melhores seleções.

O maior progresso nesta última atualização foi protagonizado pelo Kuwait, que subiu 16 posições e hoje aparece no 160º lugar. A Palestina, atual 96ª colocada, perdeu 13 postos, a queda mais expressiva registrada. A seleção das Filipinas (111ª), aparece na melhor classificação da história do país no ranking.

A Fifa divulgará uma nova atualização do ranking no dia 7 de junho, uma semana antes do início da Copa do Mundo na Rússia.

Confira o ranking da Fifa:

1. Alemanha 1.544 pontos.

2. Brasil 1.384.

3. Bélgica 1.346.

4. Portugal 1.306.

5. Argentina 1.254.

6. Suíça 1.179.

7. França 1.166.

8. Espanha 1.162.

9. Chile 1.146.

10. Polônia 1.118.

11. Peru 1.106.

12. Dinamarca 1.054.

13. Inglaterra 1.040.

14. Tunísia 1.012.

15. México 1.008.

16. Colômbia 989.

17. Uruguai 976.

18. Croácia 975.

19. Holanda 969.

20. Itália 947.