Confira o programa do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

O casamento do príncipe Harry e da ex-atriz americana Meghan Markle, em 19 de maio, será celebrado com a precisão de um relógio suíço, como é tradição na família real inglesa.

À cerimônia nupcial se seguirá um passeio em carruagem dos recém-casados, uma recepção com almoço oferecida pela rainha Elizabeth II e uma festa à noite, organizada pelo pai do noivo, o príncipe Carlos.

Confira os detalhes do programa do dia, confirmados até o momento pelo Palácio Kensington:

— 09H00 locais (05H00 Brasília): 2.640 membros do público começam a entrar no recinto do castelo de Windsor, distante uma hora a oeste de Londres. Entre eles, estarão jovens que demonstraram liderança em suas áreas de atuação, membros de organizações beneficentes, estudantes de escolas locais e pessoal da Casa Real.

— 09H30 locais (05H30 de Brasília): os convidados à cerimônia na igreja de São Jorge começam a ocupar seus lugares. Chegam em carruagem até a Torre Redonda (Round Tower) do castelo e caminham até a porta sul da igreja.

— 11H00 locais (07H00 de Brasília): chegam à igreja os últimos convidados não pertencentes à família real.

— 11H20 locais (07H20 de Brasília): os membros da família real começam a chegar de carro ou a pé. Entram na capela pela porta Galileia, na face sul, a única porta remanescente da igreja original do século XIII.

O príncipe Harry e seu padrinho, seu irmão mais velho, William, chegam à escadaria oeste da igreja, provavelmente a pé.

Será então que Markle e sua mãe, Doria Ragland deixarão o local onde passaram a noite e seguirão de carro para a igreja.

As damas de honra se unirão a elas antes de entrar na igreja, também pela escadaria oeste.

— 12H00 locais (08H00 de Brasília): começa a cerimônia. O deão de Windsor, David Conner, celebrará o casamento ao lado do líder máximo da Igreja Anglicana nos Estados Unidos, o bispo presidente Michael Bruce Curry, que pronunciará a homília. Justin Welby, arcebispo de Canterbury, tomará os votos matrimoniais.

Os três irmãos da falecida princesa Diana, mãe de Harry, assistirão ao casamento. Sua irmã, Lady Jane Fellowes, fará uma leitura.

— 13H00 locais (09h00 de Brasília): os recém-casados deixarão a igreja pela escadaria oeste.

Os membros da família os saudarão das escadarias, quando partirem para o passeio em carruagem por Windsor por aproximadamente 25 minutos.

O trajeto será pela rua principal da cidade e a avenida arborizada que leva ao castelo de Windsor, onde terminará.

A carruagem escolhida é a Ascot Landau e será escoltada pelo Regimento montado de cavalaria (Household Cavalry Mounted Regiment). Quatro cavalos cinza, como é a tradição da família real britânica, vão puxar a carruagem.

Se fizer mau tempo, a carruagem escolhida será a 1830 Scottish, que tem janelas maiores e painéis transparentes no teto.

— Almoço: recepção oferecida por Elizabeth II ao casal e para 600 convidados do casamento no Salão São Jorge do castelo.

Em seguida, os recém-casados e membros da família real posarão para as fotos oficiais, que serão tiradas por Alexi Lubomirski.

–Noite: o pai de Harry, príncipe Charles, organiza uma festa privada para 200 amigos e familiares na Mansão Frogmore.