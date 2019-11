Confira como foi a noite de ontem no Rock in Rio

1. Bruce Springsteen em sua apresentação no Rock in Rio na noite de ontem zoom_out_map 1 /9 (Reuters/Ricardo Moraes)

2. Springsteen em ação no Rock in Rio: O cantor vendeu 120 milhões de cópias de seus 17 discos e aproveitou o festival do Rio para promover seu álbum Wrecking Ball zoom_out_map 2 /9 (Getty Images)

3. Springsteen: cantor só tinha se apresentado uma vez no Brasil, em São Paulo zoom_out_map 3 /9 (Getty Images)

4. O americano John Mayer precedeu Springsteen no palco principal e foi recebido por jovens histéricas, muitas delas chorando zoom_out_map 4 /9 (Getty Images)

5. Público com cartazes para John Mayer; cantor fez repasse de seus seis discos e 15 anos de carreira zoom_out_map 5 /9 (Getty Images)

6. Público também levou cartazes para Bruce Springsteen zoom_out_map 6 /9 (Getty Images/Buda Mendes)

7. O americano Philip Phillips fez seu primeiro show no Brasil; ele famoso como vencedor de uma edição do American Idol zoom_out_map 7 /9 (Getty Images/Buda Mendes)

8. Platéia durante o show do Skank zoom_out_map 8 /9 (Reuters)

9. Na sexta-feira ocorreu a apresentação do Bon Jovi, sem dois integrantes zoom_out_map 9/9 (Getty Images)

São Paulo – O Rock in Rio termina na noite deste domingo, com outra noite de metal com a esperada apresentação do Iron Maiden, a principal atração de hoje.

O show deste ano marca a 13ª edição do evento. Confira nas fotos como foi a noite de ontem no festival.