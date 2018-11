Confira as estreias da semana nos cinemas em São Paulo

São Paulo – Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

Pré-estreias

A Garota na Névoa (La Ragazza Nella Nebbia, Itália/2017, 127 min.) – Suspense. Dir. Donato Carrisi. Com Toni Servillo, Lorenzo Richelmy. Em uma aldeia, o detetive Vogel é chamado para investigar o caso do desaparecimento de Anna Lou, menina de 15 anos. 14 anos.

A Prece (La Prière, França/2018, 107 min.) – Drama. Dir. Cédric Kahn. Com Alex Brendemühl, Damien Chapelle. Thomas é viciado em drogas e decide participar de uma comunidade que vive isolada nas montanhas e usa a oração como forma de cura. 14 anos.

Sueño Florianópolis (Argentina/2018, 104 min.) – Comédia. Dir. Ana Katz. Com Gustavo Garzón, Mercedes Morán. Lucrecia e Pedro têm 22 anos de casamento e estão prestes a se divorciar. Antes de tomar essa decisão, eles resolvem viajar com seus dois filhos de Buenos Aires para Florianópolis em um carro velho. 14 anos.

Estreias

Bohemian Rhapsody (EUA/2018, 135 min.) – Musical. Dir. Dexter Fletcher. Com Rami Malek. Freddie Mercury e seus companheiros mudam o mundo da música ao formar a banda Queen. 16 anos.

A Casa Que Jack Construiu (The House That Jack Built, Dinamarca/2018, 155 min) – Drama. Dir. Lars von Trier. Com Matt Dillon, Bruno Ganz. Durante um encontro na estrada, Jack mata uma mulher e passa a assassinar dezenas de pessoas. 18 anos.

O Doutrinador (Brasil/2018, 108 min.) – Suspense. Dir. Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis. Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da população brasileira. 16 anos.

Johnny English 3.0 (Johnny English Strikes Again, Reino Unido/2018, 89 min.) – Comédia. Dir. David Kerr. Com Rowan Atkinson. Em uma nova missão, Johnny deve encontrar o hacker por trás de um ataque que revelou a identidade de todos os agentes do país. 12 anos.

My Name Is Now, Elza Soares (Brasil/2018, 71 min.) – Documentário. Dir. Elizabete Martins Campos. Diva da música, a cantora Elza Soares conquistou os palcos brasileiros e o mundo inteiro. A partir da cantora, vemos o Brasil com um povo criativo, que vence seus obstáculos. Livre.

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos (The Nutcracker and the Four Realms, EUA/2018, 100 min.) – Família. Dir. Lasse Hallström. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley. Clara perde a única chave mágica capaz de abrir um presente dado por seu padrinho e decide iniciar uma jornada de resgate. Livre.

Tamara (Uruguai/2018, 115 min) – Drama. Dir. Elia Schneider. Com Luis Fernández. Teo vive com a imagem masculina de um advogado bem-sucedido, casado e com dois filhos, mas carrega o desejo de ser mulher. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.