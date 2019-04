Confira as estreias da semana nos cinemas

São Paulo – Veja os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

Pré-estreias

After (Estados Unidos/2019, 105 min.) – Romance. Dir. Jenny Gage. Com Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen. Tessa Young, uma jovem de 18 anos, vive uma vida simples: ótimas notas na escola, muitos amigos e um namorado doce. Todos os próximos passos de sua vida já estão planejados, mas as coisas desandam quando ela conhece um homem rebelde com segredos sombrios que mudam sua vida. 14 anos.

Meditation Park (Canadá/2019, 94 min.) – Drama. Dir. Mina Shum. Com Pei-Pei Cheng, Sandra Oh, Tzi Ma. Maria e Bing são um casal que imigraram de Hong Kong para o Canadá 40 anos atrás. Uma mãe e dona de casa dedicada, ao longo de toda sua vida, Maria se vê obrigada a procurar independência quando encontra roupas íntimas de outra mulher no bolso de seu marido. 10 anos.

Suspíria – A Dança do Medo (Suspiria, Estados Unidos/2018, 152 min) – Terror. Dir. Luca Guadagnino. Com Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth. Susie Bannion, uma jovem bailarina americana, viaja até a prestigiada Markos Tanz Company, em Berlim. Sob a orientação da renomada Madame Blanc, Susie acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela algumas de suas suspeitas obscuras sobre a escola. 16 anos.

Estreias

Bio – Construindo uma Vida (Brasil/2017, 105 min.) – Drama. Dir. Carlos Gerbase. Com Maria Fernanda Cândido, Rosanne Mulholland, Bruno Torres. Nascido em 1959 e morto em 2070, um homem tem uma patologia especial que não o permite mentir. Depois de sua morte, amigos e membros de sua família se reúnem para relembrar acontecimentos pelos quais passaram juntos e que montam um interessante retrato da biografia do rapaz. 14 anos.

O Chalé É uma Ilha Batida de Chuva e Vento (Brasil/2019, 92 min) – Documentário. Dir. Letícia Simões. Com Dalcídio Jurandir. Homenagem ao romancista Dalcídio Jurandir, que, enquanto escrevia os livros que compõem sua saga de dez volumes, subia e descia o Rio Tapajós de barco para trabalhar como inspetor de escola. 14 anos.

Duas Rainhas (Mary – Queen of Scots, Estados Unidos-Reino Unido/2018, 124) – Drama. Dir. Josie Rourke. Com Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden. Viúva aos 18 anos, Mary Stuart retorna da França para a Escócia, sua terra natal, decidida a derrubar a prima Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra. 16 anos.

Família Submersa (Familia Sumergida, Argentina-Brasil-Alemanha-Noruega/2019, 91 min.) – Drama. Dir. Maria Alché. Com Mercedes Morán, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi. Quando Rina morre, a vida de sua irmã Marcela fica abalada. O velório é sobreposto por conversas sobre o passado e assuntos familiares que incomodam Marcela, principalmente por estar recebendo todos em sua casa. 12 anos.

Um Funeral em Família (A Madea Family Funeral, Estados Unidos/2019, 109 min) – Comédia. Dir. Tyler Perry. Com Tyler Perry, Patrice Lovely. Madea e seus companheiros achavam que estavam indo para uma reunião de família qualquer. Porém, tudo se transforma em um pesadelo quando precisam planejar um funeral no meio de sua viagem a Georgia.

Milagre (Brasil/2019) – Documentário. Dir. Mauro Ventura. A partir de conversas com pensadores, o diretor inicia uma investigação filosófica sobre o milagre, fenômeno presente principalmente no cristianismo.

Mussum, um filme do Cacildis (Brasil/2018, 75 min) – Documentário. Dir. Susanna Lira. Com Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão. A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o ‘Mussum’, figura eternizada por sua participação no programa “Os Trapalhões”. 10 anos.

Quando Margot Encontra Margot (La Belle et la Belle, França/2019, 95 min.) – Drama. Dir. Sophie Fillières. Com Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud. Após se esbarrarem em uma festa, Margot, de 45 anos, e Margot, de 20 anos, percebem que são a mesma pessoa, com décadas de diferença, e desenvolvem uma estranha amizade. 14 anos.

Shazam! (Estados Unidos/2019, 132 min.) – Aventura. Dir. David F. Sandberg. Com Zachary Levi. Billy Batson recebe o dom de se transformar num herói chamado Shazam. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar um grande vilão. 12 anos.

O Tradutor (Un Traductor, Cuba-Canadá/2019, 107 min.) – Drama. Dir. Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso. Com Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez. Trabalhando na Universidade de Havana, um professor de literatura russa é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico.

Três Faces (Se Rokh, Irã/2019, 100 min.) – Drama. Dir. Jafar Panahi. Com Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei. Uma famosa atriz iraniana recebe o vídeo de uma garota implorando por ajuda para escapar de sua família conservadora. Ela então pede ajuda a seu amigo para descobrir se o vídeo é real ou uma manipulação. Juntos, eles seguem o caminho até a aldeia da menina nas remotas montanhas do norte, onde as tradições ancestrais continuam a ditar a vida local. 12 anos.