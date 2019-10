Confira as atrações que vão se apresentar no Rock in Rio

Um dos maiores festivais de música do mundo entra em sua reta final. Quase 30 atrações se apresentam neste sábado, 05, no Rock in Rio 2019 e outras dezenas no domingo, encerrando mais uma edição do famoso festival.

Entre as atrações mais esperadas do fim de semana está The Black Eyed Peas, que iniciou sua carreira 27 anos atrás no hip hop. A banda californiana transitou por outros gêneros como dance e música eletrônica. Com hits como “Where Is The Love”, o grupo se consagrou como um fenômeno global. Em 2018, lançou “Masters of The Sun”, seu primeiro álbum de estúdio em oito anos. No entanto, Black Eyed Peas se apresenta sem a cantora Fergie.

O Rock in Rio ainda terá apresentações de Anitta, P!nk, Tropkillaz e Nickelback.

Confira as atrações do último final de semana do Rock in Rio

Sábado 05/10

Palco Mundo

0h10 – P!nk

22h20 – Black Eyed Peas

20h10 – H.E.R.

18h – Anitta

Palco Sunset

21h15 – Charlie Puth

19h05 – Anavitória & Saulo

16h55 – Projota & Vitão & Giulia Be

15h30 – Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu & Buchecha

New Dance Order (Palco eletrônico)

2h30 – Alesso

1h30 – Santti

0h30 – Shapeless

23h15 – Jetlag

22h – DJ Meme x DJ Marlboro

20h30 – Tropkillaz

19h30 – 2FAB

18h30 – Scorsi

17h30 – Rodrigo S

16h – Baile do Saddam (Saddam & Zedoroque)

Espaço Favela

22h – Baile Nós do Morro

20h30 – Cidinho & Doca

19h: Orquestra Maré do Amanhã

17h30 – Jonathan Ferr

16h – Lucas Hawkin

14h50 – Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 – Mariana Nolasco

18h30 – Ana Gabriela

17h30 – MARIA

16h30 – Tassia Reis

15h30 – Dani Vellocet

Domingo 06/10

Palco Mundo

0h40 – Muse

22h20 – Imagine Dragons

20h10 – Nickelback

18h – Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

21h15 – King Crimson

19h05 – Lulu Santos & Silva

16h55 – Melim & Carolina Deslandes

15h30 – O Terno & Capitão Fausto

New Dance Order (Palco eletrônico)

2h25 – Claptone

1h20 – Gabe

0h20 – Flow & Zeo feat. Mari-Anna

22h30 – Dennis Ferrer

21h30 – Fractall & Rocksted

20h – Chemical Surf

19h – Kolombo

18h – Nepal

17h – BLANCAh

16h – MAZ

Espaço Favela

21h40 – Nós do Morro

20h10 – Delacruz & Maria

18h40 – Xamã

17h30 – Nós do Morro

16h – Tuany Zanini

14h50 – Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 – Lagum

18h30 – Selvagens à procura de Lei

17h30 – Zimbra

16h30 – André Prando

15h30 – Folks